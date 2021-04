Kate e William, il loro mondo presto non sarà più lo stesso. E la foto scelta per il compleanno di Louis lo fa capire

Finalmente è arrivato un giorno di festa dopo il lutto per la morte del principe Filippo: Louis, figlio di Kate e William, compie 3 anni. La Famiglia Reale riparte superando il dolore: una nuova avventura aspetta il piccolo principino e i parenti hanno scelto di festeggiarlo così.

Per William e Kate è un giorno di festeggiamenti: il piccolo di famiglia, Louis, compie 3 anni oggi e la Famiglia Reale ha voluto celebrare il suo compleanno con un’inedita foto nella quale il principino appare per la prima volta in atteggiamenti informali. Un vero e proprio cambio di rotta per l’immagine dei reali inglesi che dopo la morte del principe Filippo si mostrano al pubblico in vesti meno formali e più genuine, senza paura di mettere a nudo anche le proprie fragilità. Il compleanno di Louis quest’anno arriva infatti a poca distanza dal grave lutto e per tutta la famiglia la ricorrenza è l’occasione per poter ripartire dopo il dolore.

Il primo compleanno di Louis senza Filippo

È il compleanno del piccolo Louis, e il suo sorriso da bambino spensierato riempie i cuori spezzati della Royal Family. Da poco è deceduto il principe Filippo, nonno di William e bisnonno di Louis, che ha lasciato al suo posto un vuoto incolmabile. In particolare la regina Elisabetta II è apparsa molto provata dalla perdita del suo amato marito, compagno da una vita e marito da 73 anni. Ma la Royal Family in questo giorno di festa prova a prendere una pausa dal dolore e a festeggiare al meglio Louis con una dolce fotografia postata sul profilo Instagram ufficiale del duca e della duchessa di Cambridge.

Lo scatto ha attirato l’attenzione di molti curiosi perché il piccolo Louis per la prima volta è apparso in atteggiamenti informali: nessuna posa, nessuna formalità. Quello che si vede è semplicemente un bimbo di tre anni, al settimo cielo e con un sorriso smagliante mentre gioca con la sua bicicletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

La tenera fotografia è stata scattata a Kensington Palace alla vigilia di un giorno molto importante: il primo giorno di asilo del piccolo della famiglia, alla Willcocks Nursery School di Londra, la scuola dell’infanzia che si trova vicino all’abitazione della famiglia. Ecco che quindi il compleanno di Louis, insieme al primo e importantissimo suo primo giorno di scuola, diventa un’occasione per lasciarsi alle spalle il dolore della perdita di Filippo e sorridere al futuro, esattamente come Louis fa in foto.

La festa di Louis sarà in famiglia e così, insieme a papà William, mamma Kate e i fratellini George e Charlotte, il piccolo soffierà sulle sue prime tre candeline.