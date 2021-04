Meteo domani venerdì 23 aprile: allerta gialla per temporali su 4 regioni

Meteo domani venerdì 23 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal brutto tempo con anche forti piogge e temporali su parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo

La giornata di domani venerdì 23 aprile dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo. Questa situazione dovrebbe caratterizzare soprattutto le regioni del Centro e del Sud. Sarebbero previste piogge e temporali, anche piuttosto consistenti. A tal proposito non è un caso che la Protezione Civile abbia diramato un’alleata meteo gialla per rischio temporali per 4 regioni.

Stiamo parlando della Basilicata (Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B; Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale); Puglia (Salento, Puglia Centrale Adriatica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne); Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico).

Allerta gialla da parte della Protezione Civile per rischio idrogeologico per Abruzzo (Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Marsica); Basilicata (Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B); Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale); Campania (Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini);

Puglia (Salento, Puglia Centrale Adriatica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne); Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico).

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio alla giornata di sabato 24 aprile. Dopodomani il tempo dovrebbe essere soleggiato o con una scarsa nuvolosità sulle regioni del Centro e del Nord. Gli annuvolamenti e anche le precipitazioni dovrebbero invece interessare il Sud soprattutto nel corso delle ore serali della giornata. Un miglioramento generale dovrebbe avvenire verso domenica 25 aprile anche dal punto di vista delle temperature che dovrebbero registrare un rialzo.