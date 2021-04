L’Eredità, Flavio Insinna in difficoltà: “Non so come dirtelo”. Fan furiosi

Colpo di scena nel programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Il conduttore visibilmente in imbarazzo da una spiacevole comunicazione al campione in carica. Ecco cosa è successo.

Nuovo colpo di scena nel programma in onda su Rai Uno, L’Eredità. Il format a premi condotto da Flavio Insinna è nel centro delle polemiche dopo la puntata andata in onda ieri sera. Il quiz show è stato fortemente criticato sul web per una regola che ha più volte messo in difficoltà i concorrenti. Questa volta lo sfortunato a cadere nel tranello è stato il campione in carica Francesco che fino ad ora ha portato a casa 105mila euro. Francesco arrivato al gioco finale con un montepremi più volte dimezzato di 14.375 euro si è trovato a dover trovare la parola che collega i termini moro, composte, uovo, carico e serie. Dopo qualche minuto di riflessione il campione ha dato la sua risposta: “Ho dimezzato tante volte perché non ne avevo idea. Poi ho pensato a un termine che si collega con tre parole su cinque ed è testa”. A questo punto Flavio Insinna, visibilmente in difficoltà ha dovuto comunicargli che pur avendo ragionato correttamene, purtroppo non ha dato la risposta giusta.

Il termine giusto infatti era testa al plurale quindi Teste. Un errore che Francesco aveva già commesso alcune sere prima dando la risposta bagaglio mentre il termine corretto era bagagli. Nella storia del programma sono stati tantissimi i concorrenti a cadere nello stesso errore trovando la parola corretta ma sbagliando il plurale o singolare. In pochi minuti sul web è scoppiata la polemica. Sono centinaia gli utenti convinti che la regola sia ingiusta. Il web chiede a gran voce una modifica del regolamento: “Non è giusto, è stato bravo. Era una sottigliezza” scrivono su tweeter i fan del programma. Anche Insinna sembra essere d’accordo e mostra tutta la sua solidarità al concorrente ma le regole non possono essere cambiate, almeno per ora.

Nonostante i il campione non abbia portato a casa il montepremi tornerà questa sera per sfidare nuovamente altri concorrenti. E voi cosa ne pensate?