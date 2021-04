Chiara Nasti accusata di amor interessati e di plagio dopo il lancio del suo nuovo brand NastiLoveArea. Le fan in rivolta: “Questo è inaccettabile”. Ecco cosa è successo.

Chiara Nasti parla per la prima volta della sua relazione con il calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo. Il 21enne negli ultimi mesi è stato al centro di una bufera riguardante la sua vita privata. Il calciatore infatti ha iniziato una relazione con la modella 35enne Madalina Ghenea mentre la sua ex fidanzata Sara Scapperotta annunciava di aspettare un bambino proprio da lui. Per mesi il gossip si è interessato della faccenda fino ad un ulteriore colpo di scena.

Zaniolo a sorpresa ha ufficializzato sui social la relazione con l’influenzar Chiara Nasti archiviando sia lo storia con la modella rumena che con la storica ex Sara. Ora a qualche mese di distanza Chiara parla per la prima volta della loro relazione. La bella influencer ha deciso di rispondere ai numerosi hater che la accusano di stare con il calciatore solo per convenienza. La Nasti stufa dei commenti poco lusinghieri ha chiarito di non aver bisogno di un uomo che la mantenga. Fortunatamente, spiega, è in grado di provvedere da sola a se stessa e a legarla al nuovo fidanzato è solo un fortissimo sentimento: “A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme” ha concluso.

Chiara Nasti accusata di plagio

Altra spiacevole dis-avventura per Chiara Nasti che finisce nel vortice della polemica social e viene accusata di plagio. Tutto è iniziato con il lancio del suo nuovo brand NastiLoveArea, una nuova linea di abbigliamento, creata dalla fashion blogger. Ma appena in rete sono apparsi degli spoiler del lancio, su Twitter è iniziata una vera e propria bufera. Ad accusare la Nasti di plagio sono stati molti fan del gruppo musicale Blackpink, perchè secondo quanto riportato in rete, sembrerebbe che Chiara abbia copiato alcune location e alcuni look del video musicale DduDuDduDu MV delle Blackpink.

Nei video e nelle foto pubblicate sui social da Chiara Nasti infatti, molti utenti hanno notato delle similitudini eccessive con il set del videoclip musicale, come ad esempio il grande cappello bianco portato da una delle cantanti coreane, gli scacchi che fanno da sfondo, le spade ed infine le calze bianche autoreggenti portate proprio da una delle cantanti, Jennie.

“Il set del brand ‘nastilovearea’ di Chiara Nasti è identico al video musicale D4 di Blackpink. Non ha nemmeno dato credito o altro. Questo è inaccettabile”. Numerosi i commenti in cui la fashion blogger viene accusata di aver copiato il set e gli accessori scelti dal gruppo coreano, per questo molti gridano al plagio. Cosa succederà ora?