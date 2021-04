Meteo oggi martedì 13 aprile: piogge su gran parte d’Italia

Meteo oggi martedì 13 aprile: la giornata odierna sarà caratterizzata da degli annuvolamenti e delle precipitazioni su gran parte d’Italia

Per la giornata di oggi martedì 13 aprile il bollettino meteo prevede degli annuvolamenti e delle piogge su gran parte dell’Italia. I rovesci più diffusi si dovrebbero presentare sulle zone del Centro e del Sud. Su queste regioni sarebbero attesi anche dei temporali. Sul Settentrione del nostro Paese si prevede della neve ad alta quota. Inoltre le temperature dovrebbero essere in calo.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, martedì 13 aprile, che si potrebbero verificare delle precipitazioni sin dalle ore del mattino. Sul Nord Ovest queste si potrebbero alternare al sole. Sarebbero previsti dei rovesci sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, sul Trentino-Alto Adige e sull’Emilia Romagna. Dei miglioramenti sarebbero attesi nel corso della serata. Inoltre potrebbero essere in arrivo delle nevicate sopra ai 600 metri.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, anche su queste zone il tempo potrebbe essere all’insegna dell’instabilità. Infatti si potrebbero presentare dei rovesci a partire dalla mattinata odierna. Nel corso delle ore pomeridiane si potrebbero verificare delle piogge e dei temporali su tutte le aree centrali. Durante la sera potrebbero esserci dei miglioramenti con precipitazioni sulle zone interne e su quelle che si affacciano sul Mar Adriatico. Neve prevista al di sopra di mille metri.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, la giornata odierna potrebbe essere all’insegna di piogge. Fin dalle ore di mattina sulla Campania e sulla Basilicata. Rovesci sulla maggior parte delle aree peninsulari nel corso delle ore pomeridiane. La stessa situazione anche in serata sulla Campania, sul Molise, sulla Puglia e sulla Basilicata. Le temperature non dovrebbero registrare modificazioni rilevanti.