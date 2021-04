Meteo domani domenica 11 aprile: nuvole e piogge su gran parte d’Italia

Meteo domani domenica 11 aprile: le previsioni segnalano una giornata all’insegna del maltempo, con nuvolosità (e in qualche caso piogge) un po’ su tutta Italia

La giornata di domani domenica 11 aprile dovrebbe vedere il ritorno del maltempo che si farà sentire soprattutto sulle regioni del Nord. La perturbazione potrebbe portare rovesci sulla maggior parte del Settentrione, sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche. Su alte quote delle Alpi invece si dovrebbero verificare delle nevicate. Allo stesso tempo dell’aria calda proveniente dal continente africano potrebbe far luogo a un innalzamento delle temperature su regioni del Centro e, ancor più marcatamente, su quelle del Sud, dove quelle massime potrebbero superare i 20 gradi. Il maltempo dovrebbe interessare anche i primi due giorni della prossima settimana. Infatti potrebbe essere in arrivo una nuova perturbazione. Il tempo dovrebbe poi avere un miglioramento sin dalla giornata di mercoledì prossimo.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, domenica 11 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, dovremmo avere degli annuvolamenti e delle precipitazioni, in alcuni casi anche intense, un po’ su tutte le aree del Settentrione. Le nevicate invece potrebbero avvenire oltre quota 1.500 metri. Le temperature dovrebbero essere in leggero calo.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, possibili piogge potrebbero interessare la Toscana, così come l’Umbria e le Marche. Le temperature non dovrebbero segnare cambiamenti di rilievo, se non per le regioni che si affacciano sul Mar Adriatico che potrebbero avere una leggera discesa.

Infine, per quel che concerne il Sud, la giornata dovrebbe essere un po’ annuvolata, anche se con momentanee schiarite. Possibili rovesci sulla Sardegna. Sulle regioni del Meridione le temperature dovrebbero essere in leggero aumento.