L’annuncio della morte del principe Filippo Duca di Edimburgo è stato dato nella tarda mattinata di oggi da Buckingham Palace. Era tornato al castello di Windsor lo scorso 21 marzo dopo un lungo ricovero in ospedale.

È morto il principe Filippo Duca di Edimburgo. Il consorte della regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni il prossimo giugno. L’annuncio ufficiale di Buckingham Palace è stato fatto nella tarda mattinata di oggi. Il marito della Regina era gravemente malato da diverso tempo e dopo essere stato sottoposto ad un importante intervento chirurgico e aver passato un mese in ospedale per un’infezione era tornato al castello di Windsor dove ha trascorso gli ultimi momenti di vita. L’annuncio affisso fuori da Buckingham Palace esprime tutto il dolore per la perdita di una delle figure più rilevanti e amate della monarchia inglese: “È con profonda tristezza – si legge – che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, spirato pacificamente stamattina nel Castello di Windsor”. I funzionari reali hanno fatto sapere che ulteriori annunci saranno dati a tempo debito. Il principe e la regina condividevano la vita da 73 anni.

Una storia d’amore da vero o proprio romanzo rosa. La regina e Filippo si incontrarono per la prima volta quando lei aveva solo 13 anni. Lui era un lontano cugino nato e cresciuto in Grecia. Secondo la cronaca tra i due ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante la lontananza e l’inizio della guerra i due non persero mai i contatti mantenendo un intenso scambio epistolare. Poi nel 1946, Filippo decise di chiedere a re Giorgio la mano di Elisabetta. Si sposarono l’anno dopo e dopo le nozze la coppia abitò a Clarence House, a Londra.

Carlo, il primo figlio, nacque il 14 novembre 1948. Dopo di lui vennero alla luce altri tre eredi Anna (1950), Andrea (1960) ed Edoardo (1964). La notizia della morte di Filippo ha profondamente addolorato l’Inghilterra e gran parte del mondo che attende l’annuncio della data della cerimonia funebre.