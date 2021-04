Meteo oggi venerdì 9 aprile: giornata soleggiata e temperature in aumento

Meteo oggi venerdì 9 aprile: giornata odierna all’insegna del cielo soleggiato e dell’aumento delle temperature su gran parte delle regioni del Nord, del Centro e del Sud dell’Italia

Per la giornata di oggi venerdì 9 aprile il bollettino meteo prevede degli annuvolamenti sulle regioni del Nord. Sul Settentrione il weekend dovrebbe essere all’insegna dei rovesci e del sole. Per quel che concerne le temperature, quest’oggi si prevede un rialzo. Dopodiché, nei successivi due giorni, non si esclude la possibilità di nevicate in alta quota sulle Alpi per via dell’arrivo di una perturbazione.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, venerdì 9 aprile, che vi potrà essere della nuvolosità e del cielo soleggiato nelle zone del Nord Ovest e del Nord Est. Non si prevedono invece delle piogge. Per quanto riguarda le temperature, a differenza di quanto avvenuto con l’aria fredda degli scorsi giorni, si potrebbe registrare un aumento delle massime che potrebbero così oscillare tra i 14 e i 15 gradi. La stessa situazione potrebbe riguardare gran parte dell’Italia.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, la Toscana e la Sardegna dovrebbero essere interessate da una nuvolosità che poi dovrebbe lasciar posto a un cielo soleggiato. Le temperature invece dovrebbero essere ancor più in aumento rispetto alle regioni del Nord e del Sud del nostro Paese.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, quest’oggi il cielo dovrebbe essere soleggiato. Invece le giornate di sabato 10 e di domenica 11 aprile dovrebbero essere all’insegna degli annuvolamenti e delle piogge. Sole sulla maggior parte del Meridione con temperature in rialzo. Cielo sereno e annuvolato si potrebbero alternare sulla Calabria e sulla Sicilia, ma in ogni caso gli annuvolamenti non dovrebbero dar luogo a delle precipitazioni.