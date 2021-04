Alba Parietti su Instagram scrive il testamento e poco dopo lo cancella

Alba Parietti ha stupito e preoccupato tutti i fan con uno strano testamento pubblicato su Instagram ma poi rimosso, scusandosi. Ecco che cosa conteneva il testo che è stato cancellato.

Alba Parietti ha fatto preoccupare i suoi followers: sul suo profilo Instagram è apparso un testamento scritto di suo pugno con delle richieste ben precise da seguire dopo la sua morte. A seguito del grande scalpore, la showgirl ha poi rimosso il testo dai social e si è scusata, giustificandosi. Ecco che cosa conteneva il post.

Alba Parietti ha già pensato a tutto per il suo funerale. E non manca di farlo sapere ai fan. Come riportato da “Oggi”, nelle ultime ore la showgirl ed opinionista tv ha condiviso sul proprio profilo Instagram un post alquanto insolito: un lungo testamento con tanto di istruzioni su come muoversi e come allestire la sua lapide, una volta morta. Sulla tomba Alba non vuole una foto di lei da anziana ma “qualcosa anche di un po’ osceno o blasfemo, che risvegli anche i morti“, ha fatto sapere. Subito i fan si sono allertati e hanno commentato la lunga lettera social che ha scatenato le reazioni più disparate.

Alba Parietti: il testamento su Instagram

“Dite ai miei nipotini che la nonna anzi la bisnonna, se l’è proprio goduta e fate una bellissima festa. Voglio vedere solo gente che mi ricorda con episodi divertenti, non voglio evocare mai passioni tristi“, scrive la Parietti nel lungo testamento, “poi lascerò anche una lista di chi non deve entrare… ma glielo diciamo sul posto, per ridere un po’…“.

Ulteriori raccomandazioni arrivano anche sul colore dei fiori, rigorosamente bianchi, e sui dettagli della cerimonia: immancabili devono essere musica di qualità e pasticcini a volontà. “Ricordatemi sempre come sono: una malefica simpatica stronza, che non si arrende a nessuno stereotipo, aggrappata alla forza della vita, la tenerezza, la bellezza e ama gli amici“, conclude la Parietti.

Facile immaginare come il messaggio abbia allertato i fan. Qualche followers addirittura credeva che la madre di Francesco Oppini stesse per morire, qualcun altro pensava che “semplicemente” fosse impazzita. Tanti sono stati i commenti sotto al post che chiedevano chiarimenti alla showgirl, che sono arrivati non sui social bensì durante un’intervista a “I Lunatici” su Radio2, dopo che la 59enne aveva già fatto sparire il post dai Instagram.

Alba Parietti, le “goccine” di troppo

Quale sarebbe stato quindi il motivo del suo “delirio” serale? “Prima di dormire prendo tre o quattro goccine di un potente sonnifero per cercare di prendere sonno”, racconta divertita Alba Parietti ai microfoni di Radio2. La showgirl ha spiegato che quando è sotto l’effetto del sonnifero “fa danni incalcolabili”, dovute alla sua estrema rilassatezza che le permette di lasciarsi andare e di scrivere a ruota libera tutto quello che le viene in mente, con sincerità e senza filtri. “Bisogna sempre guardare a che ora faccio il post. Mi sono semplicemente divertita a immaginarmi, come tutti i megalomani, il mio funerale. È bello pensare che uno possa ancora agire quando tutti gli altri pensano ormai di poter dire di te quello che vogliono“.

Mistero svelato quindi, e così i numerosi fan della donna hanno potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo.