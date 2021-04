Meteo domani mercoledì 7 aprile: tempo instabile e temperature in discesa

Meteo domani mercoledì 7 aprile: giornata caratterizzata dall’instabilità un po’ su tutta l’Italia e da un calo delle temperature

La giornata di domani mercoledì 7 aprile sarà all’insegna della variabilità, soleggiata di mattina e pochi annuvolamenti sul Nord Ovest, sul Lazio, sull’Abruzzo, sulla Sardegna, sulla Calabria e sulla Sicilia. Per quanto riguarda le restanti zone dell’Italia, dovrebbe essere poco nuvolosa con possibilità di precipitazioni sul nord delle Marche. Non si esclude neve su Trentino e Veneto ad alta quota e sulla Basilicata. Durante le ore pomeridiane, vengono previsti possibili miglioramenti sulle regioni del Settentrione, rovesci sulla Toscana, sulla Campania, sull’Abruzzo e sul Molise. In quest’ultima regione vi sarebbe inoltre possibilità di nevicate sino a quote pari a 500 metri nel corso della serata. Le temperature dovrebbero oscillare gli 0 e i 10°C nel corso della giornata.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, mercoledì 7 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord del nostro Paese. Dovremmo avere dell’instabilità sulle regioni del Nord Est. Su queste aree non si esclude neve sino a bassa quota sulle Alpi e sulla Romagna. Dovrebbe essere soleggiato invece sulle restanti zone. Sole in prevalenza sul Nord Ovest e possibilità di annuvolamenti. Temperature in discesa.

Per quanto riguarda le regioni del Centro, clima invernale soprattutto sulle regioni che si affacciano sul Mar Adriatico e sull’Umbria. Maggiore stabilità sulla Toscana e sul Lazio, dove il cielo dovrebbe essere più sereno verso sera. Anche in questi casi si dovrebbe registrare una discesa delle temperature.

Infine, per quel che concerne il Sud, molta più instabilità con rovesci e neve sin da quote basse. In mattinata cielo soleggiato sulla Sicilia e sulle regioni bagnate dal Mar Tirreno. Tuttavia, verso il pomeriggio, dovrebbe aumentare la nuvolosità e con essa la possibilità di piogge. Nel corso delle ore serali, dovrebbero continuare le precipitazioni, tranne che sulla Sardegna. Temperature in calo anche sul Meridione.