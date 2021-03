Meteo domani giovedì 1 aprile: permane il bel tempo, le previsioni per Pasqua

Meteo domani giovedì 1 aprile: buone notizie ancora per qualche ora su gran parte delle regioni. Poi una perturbazione per Pasqua. I dettagli

La giornata di domani regalerà buone notizie meteo su gran parte delle regioni, con una stabilità garantita dalla presenza dell’anticiclone africano che si avvertirà in modo pressante non solo sulle regioni del Nord ma anche su quelle del Centro Sud. Nessuna criticità da segnalare ancora per 24 ore, anche se con l’avvicinarsi delle festività pasquali il tempo comincerà a mostrare dei cambiamenti che produrranno crolli di temperature rispetto a quelle che si registrano in queste ore. Un caldo anomalo ed estivo che ha portato soleggiate e bel tempo anche nelle aree interne della penisola e sui rilievi. La situazione come detto cambierà per domenica e lunedì. Con qualche pioggia al Centro Sud che riporterà le temperature nei canoni primaverili.

Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto per la giornata di domani, rinviando ai prossimi bollettini la situazione meteo per i prossimi giorni. Come sempre cominciamo la nostra analisi meteo partendo dalle regioni del Nord, dove per ancora un giorno non si segnaleranno particolari situazioni negative. Piccole foschie, tra l’altro in rapido dissolvimento al mattino sulla Liguria e parte del Piemonte, per il resto bel tempo per tutto l’arco della giornata. Nel pomeriggio possibili nuvole sparse sull’area del Triveneto, per il resto venti deboli e clima caldo fino a sera. Temperature stabili e valori massimi registrati a Bologna con 27°.

Anche sulle regioni del Centro nessuna particolare criticità da segnalare, con il bel tempo e le schiarite presenti sulla gran parte delle regioni. Bollettino meteo caratterizzato da sole e temperature miti ed a tratti calde, con piccoli addensamenti nel pomeriggio sulla dorsale appenninica e nell’area tra il Lazio e l’Abruzzo. Possibili qui rovesci sparsi ma non di forte entità. Bel tempo sulla Sardegna e sul resto delle regioni. Vanti deboli e mari poco mossi a completamento della situazione del primo giorno del mese di aprile. Temperature stabili e valori massimi registrati a Firenze con 24°.

Al Sud nessuna particolare criticità da segnalare, con bel tempo diffuso e poche nuvole sulle aree interne. In particolare sull’area tirrenica, ma giornata che resterà asciutta e temperature stabili rispetto alle ultime 24 ore. Valori massimi registrati a Bari e Napoli con 20°.