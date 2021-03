Mercoledì 7 aprile va in onda l’ultima puntata di Svegliati amore mio e gli spoiler rivelano grandi colpi di scena che riguardano che ricerche di Nanà

Un successo davvero clamoroso quello che sta ottenendo la nuova fiction Mediaset Svegliati amore mio con protagonisti Sabrina Ferilli, Francesco Arca e Ettore Bassi. Il sette aprile, andrà in onda il terzo ed ultimo episodio della serie e le anticipazioni rivelano tanti colpi di scena. Nanà continuerà la sua ricerca e farà chiarezza sul mistero che avvolge l’acciaieria. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli degli spoiler.

Anticipazioni terza puntata: Mimmo muore

Le anticipazioni che riguardano la terza ed ultima puntata di Svegliati amore mio, rivelano che Mimmo purtroppo perderà la vita e la sua morte lascerà tutti sconvolti. Intanto, non si fermeranno le indagini e gli inquirenti cercheranno di capire il motivo che ha spinto Domenico a tornare in città e a riconquistare il cuore della sua ex moglie.

La Polizia avrà come primo sospettato Sergio ma non ci saranno abbastanza certezze per arrestarlo. Nanà continuerà a non arrendersi e cercherà sostegno da parte di altre madri per pubblicizzare un reportage sull’acciaiera di Stefano. Inoltre, la coraggiosa donna, organizzerà anche una manifestazione evidenziando tutte le gravi inadempienze che sono state causate dalla gestione Tagliabue.

Il clamoroso successo di Svegliati amore mio

Nell’attesa di scoprire se Nanà avrà la meglio vincendo la sua battaglia possiamo confermare che la serie Svegliati amore mio prosegue il suo grande successo. Le prime puntate sono state seguite da circa 4 milioni di telespettatori ad episodio con uno share pare al 16% circa. Sabrina Ferilli si sa, con la sua bravura riesce sempre a conquistare tutti. L’ultima puntata, ricordiamo prevista per il prossimo 7 Aprile lascerà tutti senza parole e il pubblico non aspetta altro.

La fiction ideata da Simona Izzo e suo marito sono molto soddisfatti e già si sono detti pronti per un nuovo progetto e una nuova sceneggiatura. Un’idea che sembra interessare anche già la Rete del Biscione e chissà se il prossimo anno potremmo già sapere qualcosa sulla trama. L’unica cosa certa è l’attrice protagonista: Sabrina Ferilli è stata promossa a pieni voti!