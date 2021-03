Meteo oggi lunedì 29 marzo: caldo quasi estivo in alcune regioni – La settimana

Meteo oggi lunedì 29 marzo: nuova settimana che comincia all’insegna del bel tempo e delle temperature record in alcune regioni. Ecco dove

La settimana che ci porterà alla fine del mese di marzo ed alle festività pasquali regalerà buone notizie per quel che concerne la situazione meteo del nostro paese. In arrivo una nuova ondata di alta pressione che investirà la maggior parte delle nostre regioni, con un clima che si avvicinerà più a quello estivo che a quello primaverile. Per certi versi sembrerà di trovarci catapultati nei mesi di maggio e giugno, invece stiamo spettando con impazienza l’arrivo di aprile. Un vero e proprio salto di stagione che ci porterà nei prossimi giorni a far registrare un aumento clamoroso delle temperature.

Il termometro infatti arriverà anche a 27°-28° grazie alla presenza di un anticiclone africano che farà ingresso sull’Italia nelle prossime ore toccando il suo punto massimo nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 marzo. Boom di caldo soprattutto al Nord ed al Centro, con le temperature che in alcuni momenti della giornate potrebbero arrivare a fa registrare anche un +10° al di sopra della media stagionale. Ma vediamo nello specifico la mappa del tempo dei prossimi giorni.

Come anticipato sopra il bollettino meteo della settimana avrà i caratteri del tempo pre-estivo, con il balzo in avanti delle temperature che che porterà massima stabilità soprattutto nelle regioni del Nord. Dopo un inizio settimana tra oggi e domani con temperature in lieve aumento, il vero boom arriverà tra mercoledì e giovedì, con picchi fino a 28° nell’area della Val Padana e dell’Emilia Romagna. Ma anche nel resto delle regioni il termometro non scenderà al di sotto dei 24°, anche a Milano e Torino. Alta pressione meno forte nelle altre aree del Centro e del Sud. Con le temperature che si avvicineranno ai 22° nelle sia a Roma e Cagliari che a Bari Napoli e Palermo.

Anche il mese di aprile comincerà nel segno dell’alta pressione e del bel tempo. Ma con un leggero calo rispetto alle ultime ore di marzo. Piccole nubi sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica riporteranno la situazione meteo sui canoni della primavera e non su quelli dell’anticipo dell’estate. Anche a partire da venerdì 2 aprile e per tutto il weekend pasquale possibili piccole perturbazioni che non permetteranno di godere le festività con il clima dei giorni precedenti.