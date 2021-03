E’ stata trovata morta per overdose la 20enne figlia di Carlo Urbani, lo scienziato marchigiano scopritore della Sars.

Maddalena Urbani, 20 anni, è stata trovata morta nel primo pomeriggio di sabato, la ragazza era l’ultimo genita di Carlo Urbani lo scienziato che scoprì la Sindrome Respiratoria acuta grave o più comunemente Sars, isolandone il virus. Dello stesso ceppo fa parte la sindrome dell’attuale pandemia. La ragazza si trovava a casa di un uomo di 64 anni di origini siriane, è stato lui a chiamare il 118 dopo che Maddalena è stata colta da un malore, ma all’arrivo dei soccorsi non c’è stato niente da fare.

Nell’appartamento a Roma in zona Tomba di Nerone, i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato tracce di droga, nello specifico eroina, probabile tra le causa principale della morte di Maddalena. Solo l’autopsia potrà dare risposte più concrete e le indagini sono ancora in corso. L’uomo è stato portato in Questura dove è stato interrogato. Il siriano, che si trovava agli arresti domiciliari ha confermato che la ragazza era sua ospite da qualche giorno ed ha assunto droghe. Procedono quindi le perquisizioni e la ricostruzione delle relazioni tra lui e Maddalena Urbani. La giovane avrebbe compiuto 21 anni il prossimo maggio, ed il suo cognome, risuona alle cronache per gli studi e l’impegno nella ricerca scientifica del padre Carlo Urbani, a breve sarebbe stato il 18° anniversario della morte. Consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto parte di Medici senza frontiere e ricevette il Premio Nobel per la Pace per l’impegno di Msf, alla consegna nel 1999 ad Oslo disse «Il premio non è per noi, ma per l’idea che salute e dignità sono indistinguibili nell’essere umano, che è l’impegno a restare vicini alle vittime».

Maddalena aveva vissuto con il padre e la famiglia, quando era solo una bambina, in Vietnam, per un incarico affidato a Urbani dall’OMS, qui Urbani curando Johnny Chen, un uomo d’affari, scoprì che la misteriosa malattia del paziente poteva essere l’inizio di una possibile pandemia. Rimase contagiato e vittima della stessa malattia, ma la sua scoperta ha evitato una situazione dai rischi imprevedibili.