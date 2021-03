Meteo domani domenica 28 marzo: in arrivo l’anticiclone africano, temperature record

Meteo domani domenica 28 marzo: in arrivo sull’Italia un anticiclone africano che porterà aria calda sulla penisola. Tutti gli aggiornamenti

In arrivo buone notizie meteo non solo in questo fine settimana ma anche nei prossimi giorni. Con miglioramenti in atto che ci porteranno dritti verso la primavera. Tutto merito dell’arrivo di un anticiclone africano che garantirà temperature alte e soleggiate quasi estive. Per quel che riguarda la giornata di domani regnerà l’alta pressione con piccoli addensamenti solo in alcune aree del Nord. Lievissime piogge sul Friuli Venezia Giulia al mattino con la situazione in rapido miglioramento a partire dalle prime ore del pomeriggio. Nebbie e foschie possibili sull’area occidentale. Sul resto dell’Italia bel tempo e valori che rispetteranno la media stagionale. Cominciamo il nostro aggiornamento meteo come sempre partendo dalle regioni del Nord. Come detto nell’area occidentale non mancheranno le nebbie mattutine che andranno in rapido dissolvimento col trascorrere delle ore. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Bolzano con 21°. Dalla settimana prossima dati ancora in ulteriore miglioramento grazie alla presenza dell’anticiclone africano.

Al Centro nessuna particolare criticità prevista, e bollettino meteo che si caratterizza per la presenza di sole e temperature miti e primaverili. Anche sulla dorsale appenninica scomparirà la neve, mentre sia sull’area adriatica che su quella tirrenica ci saranno le schiarite anche dopo qualche addensamento registrato nelle ultime 24 ore. Venti deboli e mari calmi, temperature che rimarranno in media con gli ultimi giorni. In particolare i valori massimi si toccheranno a Firenze con 21°. Di poco inferiori nelle altri principali città. Al Sud giornata serena e bollettino meteo che si caratterizzerà per soleggiate sparse sulla gran parte delle regioni e bel tempo ovunque. Temperature in forte aumento su tutte le regioni, piccoli addensamenti previsti solo sulla Puglia con piogge al mattino. Ma la situazione andrà in miglioramento dal pomeriggio con schiarite ovunque e temperature primaverili. Valori massimi registrati a Palermo e Napoli con 19°. Nessun particolare problema previsto per i collegamenti con le isole minori grazie all’assenza di venti e mari calmi. Nei prossimi aggiornamenti ulteriori dettagli sul meteo previsto per la prossima settimana che regalerà ancora buone notizie.