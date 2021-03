Meteo oggi venerdì 26 marzo: segnali di primavera nel weekend delle Palme

Meteo oggi venerdì 26 marzo: segnali consistenti di primavera in arrivo sull’Italia, ma non mancheranno le piogge in alcune regioni

Il weekend delle Palme si presenta all’insegna della stabilità, con il bollettino meteo che non fa registrare particolari insidie se non in alcune regioni. Possibili piogge infatti nella giornata di oggi in Liguria e Marche, per il resto la giornata resterà asciutta con il sole a regalare ampie schiarite dalle prime ore del mattino. Tutto il fine settimana non porterà particolari notizie negative, in attesa della svolta definitiva prevista dalla settimana prossima con l’arrivo della primavera con qualche giorno di anticipo. Ma limitiamoci adesso ad analizzare lo scenario previsto per oggi, rinviando ai prossimi bollettini la situazione sul sabato e la domenica delle Palme.

Al Nord tempo stabile e temperature in aumento. Piogge previste esclusivamente sulla Liguria, con cieli grigi e rovesci nell’area di La Spezia. Annuvolamenti anche sul Piemonte dalla mattinata, mentre sul resto delle regioni bel tempo e soleggiate. Venti deboli e miglioramenti anche sui rilievi alpini. Il termometro farà registrare i valori massimi a Bolzano con 21°.

Al Centro lo scenario meteo non si discosterà troppo da quello previsto nella giornata di ieri. Con i miglioramenti sensibili che toccheranno tutte le regioni. Soleggiate dal mattino sia sulle aree costiere che su quelle interne, dorsale appenninica compresa. Piccoli addensamenti sulla Toscana, ma nel complesso la giornata resterà asciutta e con le temperature miti a conferma dell’arrivo imminente della primavera anche sul Centro Italia. Venti deboli e mari poco mossi o calmi a completamento dello scenario positivo. Le temperature massime si registreranno a Cagliati con 18°, con la Sardegna che vivrà ancora una giornata caratterizzata dal bel tempo.

Al Sud nessuna criticità particolare da segnalare e bollettino meteo che presenterà i caratteri di primavera anticipata. Giornata asciutta caratterizzata da sole e temperature in costante aumento nel corso della giornata. Ore serali fresche, ma nel complesso si avvertirà la fine dell’inverno anche dai valori nelle città principali che sfioreranno i 20° ovunque. Temperature massime toccate a Palermo e Napoli con 17.

Nei prossimi bollettini gli aggiornamenti dettagliati sul weekend delle Palme, ed approfondimenti sulla svolta prevista per la settimana prossima che ci porterà al mese di aprile.