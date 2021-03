Meteo oggi lunedì 22 marzo: prima freddo e neve, poi cambia tutto – La settimana

Meteo oggi lunedì 22 marzo: prima il freddo con le nevicate sui rilievi, poi da mercoledì 24 cambio della situazione con buone notizie

Questa nuova settimana ci porta una buona notizia, ma non dall’inizio. La svolta attesa prevista per mercoledì 24, quando il bollettino meteo ci porterà ad un inizio di primavera. Ma prima ci attenderanno ancora due giorni di freddo e temperature basse, con le ultime piogge e nevicate non solo a bassa quota. Nella giornata di oggi lo scenario resterà quello dei giorni scorsi. Con freddo sin dalle ore del mattino sia nelle regioni del Nord che in quelle del Centro Sud. Un nuovo vortice ciclonico in arrivo dalla Grecia porterà nuove correnti con gelo e neve in arrivo dai Balcani. Nevicate previste infatti sull’area adriatica ma anche al Sud, Calabria compresa.

Fiocchi anche in Abruzzo e Molise a partire dai 200/300 metri, con la giornata di oggi che presenterà ancora uno scenario particolare. Anche il martedì 23 resterà simile a quello di oggi, con miglioramenti sul versante tirrenico sia al Centro che al Nord. Giornata che rimarrà fredda sul tutto il territorio, anche se le piogge andranno man mano a diminuire.

La giornata della svolta meteo resta quella di mercoledì 24, con l’arrivo dell’alta pressione che investirà gran parte del paese. Con le temperature in sensibile aumento che porteranno verso l’arrivo della primavera. Dopo tante giornate di freddo e neve infatti si va verso la fine dell’inverno, con il quadro che migliora praticamente ovunque. Anche i giorni successivi regaleranno buone notizie rispetto a quanto visto nelle settimane scorse. Si arriverà dunque anche al fine settimana con bel tempo diffuso in tante regioni.

La seconda parte della settimana infatti sarà caratterizzata dall’arrivo di un ciclone africano che regalerà stabilità meteo anche nelle regioni del Sud che nelle scorse ore sono state martoriate da pioggia e neve. Ma bisognerà ancora aspettare per capire se davvero saremo di fronte all’arrivo della primavera.