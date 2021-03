“Finchè morte non ci separi” e così è stato: sono morti insieme a 15 minuti di distanza sdraiati l’uno al fianco dell’altra.



Se ne sono andati insieme, dopo 66 anni di matrimonio e avrebbero festeggiato a breve il 67esimo anniversario, Bill ed Eshter Ilinsky sono stati trovati fianco a fianco nel letto che condividevano nella casa di riposo di Trustbridge a Palm Beach, in Florida. Dopo il recovero per Coronavirus ed il rapido aggravarsi della malattia i due avevano deciso di vivere gli ultimi giorni insieme presso l’hospice di Palm Beach, e se ne sono andati a soli 15 minuti di distanza. “Sapere che sono andati via insieme è una sensazione commovente” ha dichiarato Sarah Milewski la figlia che la coppia aveva adottato dopo i primi due anni di matrimonio.

I due avevano passato insieme quasi l’intera vita dedicandosi alla missione cristiana, a partire dagli anni 50 quando si sono conosciuti. Lui era infatti un pastore e nelle chiese in cui predicava lei suonava il pianoforte, ma i due hanno viaggiato per il mondo lavorando nei Caraibi ed in Medio Oriente, anche in situazioni di guerre e forti tensioni sociali. Avevano sempre amato i bambini, Eshter aveva infatti pubblicato alcuni libri per bambini, sempre di matrice cristiana, per cercare di farli avvicinare alla preghiera. Dopo due anni dall’inizio del loro amore, quando Bill le aveva dichiarato «Non posso prometterti ricchezze, ma molta avventura» i due hanno adottato Sarah in un orfanotrofio.

Purtroppo la figlia ha potuto vedere i genitori nei loro ultimi giorni solo attraverso una finestra, non potendoli abbracciare a causa delle restrizioni antiCovid. Affaticati nel parlare attraverso il microfono con il quale potevano parlare con i propri cari, quando l’infermiera li ha trovati, la mattina del 1 marzo i due anziani “Erano nella posa di sempre” ha raccontato la figlia ai media americani. La madre con il volto sulla spalla del marito che era sdraiato sulla pare destra del letto. Il cuore di Eshter ha smesso di battere alle 10,15 del mattino, dopo quindici minuti è deceduto anche Bill, insieme anche nel loro ultimo viaggio.