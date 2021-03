Antonella Clerici non ha saputo trattenere le lacrime in diretta ricordando le vittime morte lo scorso anno a causa del Covid 19

Oggi 18 marzo è la giornata nazionale per le vittime del Covid 19. A distanza di un anno dall’inizio della pandemia tutte le reti hanno stravolto i loro palinsesti modificando la messa in onda e gli orari dei programmi. Mediaset, ad esempio ha deciso di sospendere Uomini e donne ed Amici mentre la Rai ha anticipato la chiusura di Storie Italiane, per lasciare spazio al collegamento in diretta con la visita del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo. Subito dopo la linea è passata a “È Sempre Mezzogiorno”

Antonella Clerici in lacrime in diretta a “E’ sempre Mezzogiorno”

Antonella Clerici appena ricevuta la linea, è apparsa visibilmente commossa a E’ Sempre Mezzogiorno. La conduttrice, infatti, ha subito spiegato che quella odierna era una puntata molto particolare e che si sente molto vicina a tutti. E’ stato un anno difficile, tante cose sono impossibili da dimenticare ma nonostante questo è convinta che prima o poi tutto tornerà alla normalità.

Ricordando le vittime del covid, la presentatrice non è riuscita a trattenere le lacrime e nel cuor suo ha rivissuto quei drammatici momenti. Oggi è la giornata nazionale delle vittime da Coronavirus e anche lei non dimenticherà mai quei camion carichi di bare in fila nella città di Bergamo.

La conduttrice ricorda le vittime del covid

La conduttrice televisiva ha aperto la puntata sostenendo anche che, nella sua trasmissione c’è soprattutto l’intenzione di ritrovarsi insieme, di vivere un momento di spensieratezza e soprattutto farci coraggio.

A un anno di distanza da inizio da inizio pandemia, oggi la situazione non è dei migliori, in particolar modo in queste settimane dove quasi tutte le regioni italiane sono diventate zone rosse e c’è stato un forte aumento di contagi.

Sulle note di Viva la Vida dei Coldplay, Antonella Clerici non ha trattenuto le lacrime e ha ammesso che questa canzone la emoziona sempre e le fa venire in mente tante belle cose.