Meteo oggi domenica 14 marzo: tornano temporali e nevicate su molte regioni

Meteo oggi domenica 14 marzo: temporali e nevicate su molte regioni del paese annunciano la coda dell’inverno. Tutti gli aggiornamenti

Giornata dai caratteri invernali quella di oggi. Una domenica che ci riporta indietro di qualche settimana, con il ritorno delle temperature rigide ma anche dei temporali e delle nevicate sui rilievi. Brutto tempo da Nord a Sud, con parecchie regioni sia interne che costiere che saranno caratterizzate da vento e grandine oltre che da copiose piogge dal mattino. Il maltempo partirà dal Friuli Venezia Giulia e dal Trentino al mattino. Ma la perturbazione percorrerà l’Italia passando per il Centro (Toscana Lazio Umbria e Marche) arrivando al Sud con la Campania maggiormente attenzionata dalla perturbazione in atto. Di seguito gli aggiornamenti meteo della giornata.

Al Nord bollettino meteo caratterizzato dal forte maltempo che investirà tutte le regioni. Come anticipato nei precedenti aggiornamenti dal mattino piogge grandine, ma anche vento e neve sui rilievi, renderanno la giornata tipicamente invernale. Friuli Venezia Giulia, ma anche Veneto e Trentino bagnate dal mattino, temperature in calo e neve sui rilievi a partire dal mille metri. Valori massimi registrati a Bologna con 16°.

Sul Centro Italia scenario meteo in forte peggioramento rispetto alle giornate precedenti. Criticità forti in sul Lazio e sulla Toscana dal mattino sia nelle aree interne che in quelle esterne. Neve sulla dorsale appenninica a partire dai mille metri e maltempo che si estenderà nel corso della giornata anche sull’Abruzzo e sulla Sardegna e sulle Marche. Con forte intensità soffieranno forti i venti di Maestrale e Libeccio soprattutto sulle coste. Le temperature resteranno in calo su tutte le nostre regioni, e valori massimi che si toccheranno a Cagliari con 16°. Mari molto mossi, soprattutto sull’area tirrenica.