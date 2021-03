Meteo oggi sabato 13 marzo: tornano le schiarite, ma l’inverno non è finito

Meteo oggi sabato 13 marzo: giornata soleggiata su gran parte delle regioni, con schiarite anche al Nord. Ma non mancheranno le eccezioni

Sabato asciutto e soleggiato su gran parte dell’Italia. Ma come sempre accade non mancheranno le eccezioni nella giornata che ci condurrà alla seconda domenica di questo mese di marzo. Caratterizzato da una situazione meteo instabile che ci separa dall’arrivo della primavera. Ancora qualche giorno di freddo previsto per la prossima settimana, con la coda dell’inverno che porterà di nuovo freddo ed anche neve in molte città. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione delle prossime ore partendo come sempre dalle regioni del Nord.

Qui le condizioni meteo resteranno stabili rispetto a quanto registrato nelle ultime 24 ore. Timidi miglioramenti anche per quel che concerne le temperature, anche se non mancheranno addensamenti sui rilievi alpini e neve dai 700 metri. Maggiori insidie sul Nordest, Veneto in primo luogo. Le nebbie mattutine lasceranno spazio alle soleggiate sparse e giornata che si manterrà asciutta. Termometro che farà registrare il valore massimo a Bologna con 17°.

Al Centro bollettino meteo privo di particolari criticità. Le soleggiate resteranno protagoniste per tutta la giornate e bel tempo a caratterizzare anche la mattinata. Possibili ed uniche note stonate sulla dorsale appenninica, con nevicate possibili dai 700 metri. Aria fresca ma temperature comunque stabili e situazione di assoluta tranquillità sia nelle aree interne che su quelle costiere dell’adriatico e del tirreno. Valori massimi registrati a Cagliari con 17°, soleggiate anche in Sardegna. Mari poco mossi o calmi e venti deboli a completare il quadro del tempo previsto per oggi. In attesa di peggioramenti possibili per domani.

Al Sud, come confermato dai bollettini meteo precedenti, situazione di assoluta tranquillità. Unica eccezione che riguarderà la Campania, ed in particolar modo le possibili piogge che si verificheranno nella zona del Cilento. Per il resto schiarite e soleggiate che dureranno fino a sera. Giornata tipicamente primaverile anche per l’assenza di venti, mari poco mossi o calmi. Temperature in linea con quelle della giornata di ieri. Valori massimi registrati a Palermo con 18°, la più elevata in generale in tutta Italia. Nei prossimi bollettini il quadro della domenica e di tutta la prossima settimana.