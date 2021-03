Elisabetta Canalis si mostra nuda in trasparenza. E non ti accorgi del tempo che passa – VIDEO

Elisabetta Canalis torna in Italia più sensuale che mai e mostra una forma fisica perfetta. Ecco il servizio fotografico mozzafiato pubblicato sui social.

Shooting mozzafiato per Elisabetta Canalis. La bellissima ex velina è arrivata in Italia da qualche settimana e dopo un periodo di relax ha ripreso a lavorare. Come mostra sui social è stata protagonista di un servizio fotografico mozzafiato. Abitino bianco con le spalle scoperte e tacchi a spillo altissimi colpiscono i suoi followers. Ma a mettere a tappeto i fan di Elisabetta sono le trasparenze che mostrano le sue forme perfette. L’abito bianco e attillatissimo sottolinea ogni curva della modella e lascia pochissimo all’immaginazione. Sono lontani gli anni in cui la showgirl ballava sul bancone di Striscia la Notizia, ma il tempo passato non sembra aver toccato il suo corpo scultoreo. Ovviamente non sono tardati i commenti dei tanti follower che la seguono sui social: “sei una bomba atomica” scrive un fan, e poi: “penso che tu sia una delle donne più belle d’Italia” ci tiene a comunicare un altro ammiratore.

La forma fisica di Eli è frutto di tanto impegno ed allenamento che spesso condivide con i suoi followers tramite le sue stories Instagram. Un allenamento che la Canalis svolge ogni giorno e che le sue fan possono seguire svolgendo gli esercizi con lei. La passione di Elisabetta per il fitness è nota e alcuni anni fa aprì una palestra con l’amica Maddalena Corvaglia. Dopo qualche tempo però entrambe decisero di chiudere l’attività mettendo un punto anche alla loro amicizia.

Negli States Elisabetta Canalis divide la sua vita tra il suo ruolo di mamma e i tanti impegni lavorativi e appena può torna in Italia per stare vicino alla famiglia e ai tanti amici.