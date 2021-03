Meteo domani sabato 13 marzo: torna il sole, ma non in tutte le regioni

Meteo domani sabato 13 marzo: soleggiate sull’Italia nel secondo sabato del mese. Ma non in tutte le regioni resisterà il bel tempo

Il secondo sabato del mese di marzo si caratterizzerà per un miglioramento meteo generale. Con le temperature stabili e miti ed una giornata soleggiata sulla gran parte delle regioni. Come sempre non mancheranno le eccezioni, ma in gran parte potremo parlare di situazione asciutta in attesa di una domenica non bellissima. Piccoli piovaschi in Campania, per il resto anche al Sud, così come nelle altre aree della penisola, sarà il sole a splendere e a restare protagonista. Criticità rimarranno presenti anche sui rilievi alpini e nelle zone di confine. Al di sopra dei 700 metri non mancheranno le nevicate. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione prevista per la giornata di domani con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord la mattinata resterà soleggiata, con i cieli poco nuvolosi a dare conferma di quanto anticipato nei precedenti bollettini meteo. Nebbie e foschie lasceranno ben presto spazio al sole ed alle schiarite anche nel Veneto e nelle altre aree del Nordest. Sui rilievi alpini non mancheranno nevicate a partire dai 700 metri. Temperature nel complesso stazionarie e valori massimi registrati a Bologna con 17°.

Sul Centro Italia lo scenario meteo resterà all’insegna della stabilità. Con le soleggiate che prenderanno rapidamente spazio anche nelle aree dove nelle ultime ore piogge e vento hanno avuto molto spazio. Un sabato dal carattere primaverile investirà la maggior parte delle regioni, sia sul versante adriatico che su quello tirrenico. Piccole criticità lungo la dorsale appenninica, con qualche nevicata possibile al di sopra dei mille metri. Temperature anche qui in lieve aumento e valori massimi registrati a Cagliari con 17°.

Al Sud poche le criticità da segnalare. Se non qualche addensamento mattutino sulla Campania, ed in particolar modo sul salernitano. Infatti piccoli rovesci sul Cilento macchieranno un sabato dai caratteri tipicamente primaverili. Nelle altre regioni soleggiate sparse e nessuna problematica da evidenziare. Temperature in aumento e termometro che a Palermo toccherà i 18°. Mari calmi e venti deboli favoriranno anche i collegamenti con le isole minori in attesa di peggioramenti previsti per la giornata di domenica.