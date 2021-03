Meteo domani venerdì 12 marzo: nuova perturbazione in arrivo. Ecco dove colpirà

Meteo domani venerdì 12 marzo: in arrivo una nuova perturbazione che colpirà varie regioni, soprattutto quelle meridionali. I dettagli

La situazione sull’Italia resta instabile anche con l’avvicinarsi del fine settimana. Il bollettino meteo previsto per la giornata di domani conferma le anticipazioni che avevamo dato negli aggiornamenti precedenti, con criticità sul territorio da Nord a Sud. In primo luogo per la presenza di venti di Libeccio e Scirocco in varie regioni, piogge sulla Liguria e sulla Toscana ma anche in Lombardia. Cielo grigio e nuvolosità intensa anche in Friuli Venezia Giulia e Trentino. Sul resto delle regioni tempo instabile ma giornata asciutta. Soleggiate in Sicilia. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Al Nord cielo nuvoloso e bollettino meteo che si caratterizza per l’instabilità diffusa che regnerà sin dalle ore del mattino sia sul versante occidentale che in quello orientale. Temperature stazionarie rispetto alle ultime 24 ore, ma i venti forti di Libeccio si abbatteranno soprattutto sulla costa ligure. Che vedrà anche la presenza di piogge e mari mossi. Il maltempo nel corso della giornata si sposterà anche sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto anche con temporali. Termometro che toccherà 18° a Trento e Bologna.

Al Centro il bollettino meteo regalerà instabilità su gran parte delle regioni. Con temperature anche fresche e non solo sulla dorsale appenninica. Anche in altre città si registreranno cali rispetto ai giorni scorsi. Nel complesso la giornata resterà caratterizzata dal tempo uggioso, con nuvole sulla gran parte delle regioni e possibili rovesci soprattutto nelle aree interne. Resteranno ancora una volta bagnate la Toscana e parte del Lazio. Venti meridionali in atto dalle ore del mattino, coperta anche la Sardegna. Valori massimi registrati a Cagliari e Firenze con 18°.

Al Sud bollettino meteo abbastanza stabile rispetto alle altre aree dell’Italia. Cielo grigio a possibili rovesci nella mattinata sulla Puglia. Poi gradualmente la situazione andrà in miglioramento anche se qualche piccolo rovescio potrebbe verificarsi in Campania. Sulle restanti regioni tempo asciutto e possibili soleggiate in attesa di qualche piccola brutta notizia per la giornata di sabato. Temperature stazionarie rispetto alle ultime 24 ore e valori massimi compresi tra i 17° di Palermo e Bari ed i 12° di Potenza.