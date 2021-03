Belen Rodriguez, sui social la prima ecografia che mostra Luna Marie

Belen Rodriguez ha condiviso sui social l’ecografia che mostra per la prima volta come appare la piccola Luna Marie. Ad accompagnarla alla visita anche Antonino Spinalbese e Santiago, che alla vista della sorellina ha reagito in modo molto simpatico. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez è arrivata al settimo mese di gravidanza e come di rito ha appena effettuato un’ecografia. Questa volta, però, la showgirl ha deciso di condividerla con i followers sui social, filmando anche il momento in cui Santiago vede per la prima volta la sorellina. Ecco come è andata.

È la gravidanza più chiacchierata del momento, e ormai la data del parto è sempre più vicina. Mancano solo due mesi infatti alla nascita della piccola Luna Marie, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Una gravidanza seguitissima, della quale i fan sono in attesa di ricevere ogni giorno maggiori dettagli e, dopo che la coppia ne ha svelato il sesso e poi il nome della futura nascitura, sono stati nuovamente accontentati: Belen ha deciso di mostrarne anche il volto.

Belen: la prima immagine di Luna Marie sui social

Non è un’immagine in 3D come quella di Chiara Ferragni ma il profilo di Luna Marie si scorge chiaramente: proporzioni perfette e nasino delicato, leggermente all’insù, proprio come quello della mamma.

Ad accompagnare la showgirl argentina alla visita c’erano i due uomini della sua vita: gli ormai inseparabili Antonino e Santiago. Il piccolo, che ha 7 anni, è nato dal precedente matrimonio di Belen con il ballerino Stefano De Martino e sembra proprio che abbia preso in simpatia il “nuovo arrivato” Antonino. L’affiatamento tra i due è infatti sempre molto forte. Un esempio? Il ‘cinque’ che si scambiano dopo aver visto l’immagine di Luna nello schermo dell’ecografia.

Belen: l’ecografia con Antonino e Santiago

“Questa è la testa di tua sorella“, dice la donna che visita Belen a Santiago, presente all’ecografia e con gli occhi incollati allo schermo. “È uno scheletro!“, esclama il futuro fratellino maggiore, stupito di come l’ecografia permetta di vedere la sorellina dall’interno.

E poi il momento più emozionante, quando in tutta la stanza si diffonde il suono del cuoricino di Luna. “La vita“, scrive Belen.

“Vi volevo aggiornare, sono andata a fare la morfologica, che è l’ecografia 3D“, racconta Belen in una Instagram Story, anche se l’immagine che ha scelto di mostrare ai followers è solo il profilo della bimba in 2D. “Sono molto emozionata, Luna è in perfetta salute ed è bellissima“.

Poi scherza: “Povera Luna, con una mamma come me, non si potrà aspettare altro che le peggiori torture. Penso che la truccherò appena si potrà“.