Rita Rusic, l’accappatoio scivola giù ed il web va in titl. I fan: “Sei una bomba”

Rita Rusic ha scatenato la forte passione dei suoi follower con una foto su Instagram da bollino rosso: post che ha fatto il giro del web

Rita Rusic protagonista sui social. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto il classico giro del web. Nel giorno della festa della donna l’attrice e produttrice, nonché ex modella, ha voluto lanciare una forte provocazione sul web. Con l’esaltazione della sua bellezza e sensualità in primo piano. Non è la prima volta che accade che un suo post riesce a toccare dei numeri così importanti. Negli ultimi mesi la sua crescita sui social appare evidente, con i follower che continuano ad apprezzare le qualità della bellezza croata che nel corso degli anni ha mantenuto intatte le sue qualità fisiche. Che la fanno apparire ancora oggi come una donna sensuale ed attraente. Tantissimi i successi per lei arrivati con i post pubblicati. Che come detto raccolgono risultati importanti in termini di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic)

I numeri dell’ex moglie di Cecchi Gori sono da star anche dei social. Nell’ultimo che ha pubblicato ha ricordato la ricorrenza della giornata internazionale dei diritti della donna, con una frase che è stata un esaltazione della figura femminile nella società: “Libera di essere come sono. Buona festa delle donne 🌹”. In linea con il suo pensiero lo scatto che ha evidenziato le sue curve che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione ai follower che hanno mostrato ancora una volta un forte interesse nei suoi confronti con una pioggia di like e commenti. Post che ha raccolto numeri importanti e che ha certificato la passione dei fan nei suoi confronti. “Sei una bomba” ha commentato un follower, ma tantissimi i commenti che hanno esaltato la sua sensualità e bellezza. Con il gioco del vedo non vedo che ha reso l’atmosfera rovente. Post che abbiamo pubblicato sotto. A voi i commenti.