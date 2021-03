Maria Mazza, il selfie mostra una “visione” ai follower: “Bellezza stratosferica”

Maria Mazza ha scatenato la passione dei follower con un selfie su Instagram che ha mostrato un dettaglio bollente. Il web è andato il tilt

E’ una delle protagoniste indiscusse della televisione, ma anche sui social nell’ultimo periodo sta riscuotendo un forte successo. Negli anni è diventata una delle showgirl più apprezzate, soprattutto per le sue qualità fisiche che non passano inosservate. La bellezza napoletana, ex di Francesco Totti, ha portato avanti la sua carriera tra cinema e spettacolo. Oggi è un volto noto nel game show Avanti un altro di Paolo Bonolis che sta per tornare con la nuova edizione. Attesa finita per i fan, si ricomincia infatti la settimana prossima. La storica trasmissione festeggia i 10 anni, e in questo 2021 la produzione ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus e con tantissime misure di sicurezza. Si comincerà lunedì prossimo 8 marzo alle 18.45, con tante novità. Al fianco del celebre conduttore anche Luca Laurenti, spalla storica di Bonolis in tutti i suoi programmi.

Ma Avanti un Altro è atteso anche per i protagonisti femminili. Su tutti c’è una Maria Mazza in splendida forma. Insieme ad altre bellezze come Sara Croce Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, la showgirl si appresta a cominciare con tantissimo entusiasmo la sua nuova avventura professionale. Nei mesi scorsi anche lei ha dovuto fare i conti con il contagio da Coronavirus, che l’ha costretta a posticipare le registrazioni rispetto al resto del cast. Ma adesso anche lei appare in grande forma, e da lunedì sera i fan potranno ammirarla insieme alle sue colleghe. Intanto anche lei non perde occasione per farsi apprezzare sui social, in particolar modo sulla sua pagina Instagram, dove raccoglie tantissimi consensi. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata irresistibile per i fan. Che l’hanno definita “bellezza stratosferica” nel selfie che ha evidenziato una scollatura evidente che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Post pubblicato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi.