Claudia Ruggeri lancia il countdown, ma i follower notano la scollatura “infinita”

Claudia Ruggeri ha postato una foto su Instagram annunciando il ritorno di Avanti un altro. Ma i follower hanno notato un particolare bollente

La Miss di Avanti un altro ha lanciato il countdown per l’inizio del game show che da lunedì prossimo la vedrà tra le protagoniste principali. Il programma storico di Paolo Bonolis sta per riaccendere i motori della nuova stagione che si preannuncia ricca do novità e divertimento. Come del resto accade in tutti i programmi del celebre conduttore romano che anche stavolta avrà la sua spalla storica Luca Laurenti. Insieme alla “Miss” ci saranno anche altre bellezze nel programma preserale. Parliamo di Sara Croce ma anche di Laura Cremaschi Francesca Brambilla e Maria Mazza. Insomma, un parterre di tutto rispetto che scatenerà sicuramente la passione di tutti i fan che seguono ormai da 10 anni il programma. La “Miss” in queste ultime settimane ha ricordato spesso il ritorno di Avanti un altro, lanciando il conto alla rovescia che ha generato tanta attesa negli spettatori, che come detto restano impazienti di rivedere lei e le sue colleghe all’opera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri è apparsa in tutta la sua forma fisica, ma anche sensuale e bellissima, nell’ultimo post che ha condiviso su Instagram. La showgirl romana ha lanciato il countdown per la trasmissione che inizierà lunedì prossimo alle 18.45. “Meno due” ha scritto su Instagram. Ma i follower hanno notato la sua scollatura che ha scatenato la passione generale con commenti che si sono sprecati sulla sua sensualità e bellezza. Come del resto accade sempre ogni volta che pubblica degli scatti sulla sua pagina ufficiale. Foto che ha fatto il giro del web in pochi minuti, con i commenti che hanno certificato la sua passione per lei. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.