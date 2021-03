Amadeus durante la conferenza stampa di oggi ha annunciato con grande dispiacere che non farà un terzo Festival di Sanremo

Durante la conferenza stampa di oggi 6 marzo 2021, Amadeus ha annunciato la sua decisione. Per stasera, ovviamente c’è tanta ansia e moltissima attesa per il vincitore di questo 71imo Festival di Sanremo e il Direttore Artistico sta già pensando per il prossimo anno. Amadeus ha affermato che non sarà lui il conduttore della prossima edizione e che al suo posto ci sarà qualcun altro. Ma vediamo insieme i motivi di questa sua decisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus lascia Sanremo: Il terzo di seguito non ci sarà

Amadeus si è detto molto grato sia alla Rai, che a Teresa De Santis per averlo scelto lo scorso anno, che Stefano Coletta per averlo richiamato. Il marito di Giovanna Civitillo non smetterà mai di ringraziare chi gli hanno dato fiducia e ricorderà per sempre questi due Sanremo, poichè per lui si tratta di due eventi molto diversi.

E parlando del Festival, Amadeus ha anche annunciato che non ci sarà una terza edizione, almeno per il 2022. “Io e Fiorello avevamo già scherzato su questo ma non ci sarà. Il terzo di seguito non ci sarà”. Tale decisione verrà anche confermata nell’ultima conferenza stampa di Sanremo di domani, domenica 7 marzo 2021.

Il Direttore Artistico ringrazia e si dice soddisfatto per gli ascolti

Il noto conduttore Rai, ha colto ancora una volta l’occasione per ringraziare sia l’Azienda che tutti coloro che gli sono stati vicino in questi mesi di duro lavoro. Infatti, a causa dell’emergenza dovuta da Covid-19 tante scelte non sono state semplici e hanno lavorato sodo per far si che tutto procedesse in regola. Amadeus, però, non vede l’ora di tornare alla vita di prima, ai suoi giochi e ai suoi quiz a L’Eredità.

Infine, il Direttore Artistico non ha potuto non parlare degli ascolti e dello share di questo secondo Festival. Anche se non è stato premiato come il 2020, è comunque molto soddisfatto del risultato ottenuto. Parliamo, infatti, di uno share pari al 46% con picchi anche nella seconda parte della diretta. Insomma una grande soddisfazione!