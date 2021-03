Sara Croce, bellezza senza limiti. I follower: “Sei tu il vero spettacolo”

Sara Croce ha pubblicato una foto sulla sua pagina Instagram che ha evidenziato le sue qualità fisiche che hanno fatto impazzire i follower

La Venere di Garlasco ha scatenato la passione dei follower ha postato una foto su Instagram che ha riscosso un successo clamoroso. Come spesso le accade, ad ogni pubblicazione sui social per lei arriva un forte successo in termini di like e di commenti. La showgirl è una protagonista del game show di Paolo Bonolis Avanti un altro, che comincerà lunedì prossimo. C’è tanta attesa per il programma e per la nuova stagione, nonostante le limitazioni in atto per l’emergenza Coronavirus. Che sta modificando ormai da mesi le abitudini di milioni di italiani. Così di conseguenza anche la televisione è stata pesantemente condizionata da una crisi sanitaria mai vissuta in precedenza. Così la “Bonas” di Avanti un altro non si è persa di coraggio, ed ha continuato a dare notizie ai follower sulla sua vita privata ma anche sui prossimi impegni professionali.

Sara Croce è stata sempre presente sui social in questi lunghi e difficili mesi. Soprattutto su Instagram i fan hanno potuto apprezzare le sue qualità fisiche che non passano mai inosservate. La compagna del calciatore Gianmarco Fiory sta vivendo una relazione importante dalla scorsa estate. Lei ed il portiere del Bari sembrano davvero molto affiatati, ed il loro rapporto sembra crescere di intensità giorno dopo giorno. La serenità raggiunta porta la showgirl ad apparire in splendida forma anche sul web. Con gli scatti che spesso non lasciano spazio all’immaginazione dei follower. Che come capitato per l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram sono rimasti senza parole davanti alla bellezza della “Bonas”. La foto ha raccolto anche stavolta un numero considerevole di like e di commenti, che hanno certificato ancora una volta la grande popolarità che la showgirl ha raggiunto in questi mesi. Ma soprattutto la forte passione dei follower che non smettono di seguirla su Instagram. In attesa di poterla ammirare in televisione.