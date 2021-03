Selvaggia Roma esagerata: la maglietta è scollata, l’occhio cade proprio li

Selvaggia Roma ha postato una foto su Instagram che ha mostrato un ampia scollatura: l’occhio dei follower ha notato il dettaglio bollente

La web influencer ha postato una foto su Instagram che ha mostrato un momento sul set del suo Docufilm che la vede protagonista a Napoli. Una forte emozione per lei che per la prima volta si trova a vivere una realtà che la proietta nel mondo del cinema. Quello che le piacerebbe vivere in quella che potrebbe diventare la sua carriera. Al momento si diverte con questa sua prima esperienza nel campo cinematografico, per il futuro si vedrà. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip da poco concluso, la sua popolarità sui social è aumentata a dismisura. Già prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia era una delle influencer più conosciute. Adesso in tanti hanno scoperto le sue qualità fisiche oltre che una bellezza che non lascia indifferenti. Tantissimi i follower che si dicono pazzi di lei.

Nell’ultimo post che ha condiviso sulla sua pagina Instagram e che ha mostrato gli impegni nel docufilm, Selvaggia Roma è apparsa in tutto il suo splendore. Con una scollatura evidente allo specchio che ha mostrato il suo décolleté che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Una foto che ha esaltato tutti i follower, che oggi possono apprezzare sul web la sensuale romana che dall’uscita del GF Vip sta raccogliendo tantissimi consensi. Anche se l’esperienza nella casa non è stata del tutto esaltante per lei, la web influencer adesso si consola raccogliendo i frutti del suo lavoro e delle partecipazioni in televisione che le stanno regalando tanta notorietà. La foto ha fatto in pochi minuti il giro del web ed ha raccolto un numero considerevole di like e commenti che hanno esaltato le sua caratteristiche fisiche. Foto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.