Meteo oggi mercoledì 3 marzo: resiste la primavera, ma presto tornerà la neve

Meteo oggi mercoledì 3 marzo: la giornata di oggi si caratterizzerà per le soleggiate ed il bel tempo. Ma sono in arrivo le brutte notizie

Il primo mercoledì del mese non offrirà particolari preoccupazioni, con il bollettino meteo della giornata che resterà stabile rispetto alle ultime 24 ore. L’anticipo di primavera arrivato nella scorsa settimana sul nostro paese porterà tanto sole e temperature gradevoli per gran parte della giornata. Le cattive notizie, comunque in arrivo, dovranno attendere ancora qualche giorno. In particolar modo il fine settimana porterà ad un radicale cambiamento di situazione con l’arrivo di correnti fredde dai Balcani che troveranno ampi spazi nelle nostre regioni da lunedì 8 marzo. Ma limitiamoci adesso a dare uno sguardo al tempo di oggi e delle prossime ore.

Al Nord la giornata non porterà particolari insidie in evidenza. Bollettino meteo che si presenterà privo di anomalie rispetto alle ultima 24 ore, con possibili addensamenti che si evidenzieranno sul Nordovest. ed in particolar modo sulla Liguria e su parte di Lombardia e Piemonte. Qui possibili anche banchi di nebbia mattutini anche nelle principali città e non solo nelle aree di pianura. Le temperature non subiranno particolari variazioni e valori massimi registrati a Bolzano con 20°. Venti deboli e mari poco mossi per tutto l’arco della giornata.

Al Centro nessuna criticità da segnalare, se non come al Nord possibili addensamenti su alcune regioni o aree. Facciamo riferimento a quelle tirreniche nelle ore mattutine ed in parte di quelle adriatiche nel pomeriggio. Ma nel complesso il bollettino meteo non farà registrare complicazioni per tutto l’arco della giornata che rimarrà asciutta e soleggiata anche in Sardegna. Le temperature resteranno stabili ed il termometro toccherà i valori massimi a Firenze con 18°.

Sulle regioni del Sud bollettino meteo asciutto e nessuna negatività da segnalare. Sulla gran parte delle regioni durerà la primavera anticipata, con soleggiate diffuse e temperature miti fino alle ore serali. Lieve calo nella notte, ma valori che si terranno comunque al di sopra dei dati stagionali. Venti deboli o assenti, mari poco mossi o calmi e collegamenti con le isole minori che non avranno complicazioni. Termometro che a Palermo toccherà i 19°, valori inferiori nelle altre principali città.