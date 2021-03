Meteo domani giovedì 4 marzo: dietrofront della primavera, torna il freddo

Meteo domani giovedì 4 marzo: l’anticipo di primavera comincia a perdere i colpi, con vento e cieli grigi in alcune regioni. I dettagli

La giornata di domani giovedì 4 marzo presenterà i primi caratteri del cambiamento meteo in atto e che porta verso il freddo. Che troverà il punto massimo lunedì prossimo 8 marzo. Già nelle prossime ore infatti le soleggiate che hanno caratterizzato i giorni scorsi non regneranno incontrastate in tutte le regioni. Piccoli ma significativi cambiamenti dello scenario si avranno già nelle prossime ore, anche se a partire da venerdì il freddo farà ufficialmente ritorno nel nostro paese. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al quadro che ci aspetterà nelle prossime ore, con aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord clima abbastanza stabile, anche se nelle ore mattutine ci saranno ancora nebbie e foschie che cattureranno le attenzioni nelle vallate e nelle zone pianeggianti. In primo luogo la Val Padana, ma interessate anche Lombardia e Piemonte. Sul resto delle regioni il bollettino meteo rimarrà all’insegna della stabilità, con annuvolamenti presenti sulla Liguria e in generale sul Nordovest. Venti deboli e mari poco mossi a completamento del quadro generale. Termometro che toccherà i 17° a Bologna e Bolzano, valori inferiori nelle restanti città.

Sulle regioni del Centro il bollettino meteo si caratterizzerà per una moderata stabilità. Anche qui nessuna particolare criticità da segnalare, ma ci saranno degli addensamenti sulla Sardegna e su parte dell’area tirrenica in generale. Venti deboli e mari poco mossi, temperature stabili rispetto alle ultime 24 ore. I valori massimi si registreranno in Toscana con i 16° toccati a Firenze. Altrove temperature lievemente inferiori.

Al Sud situazione meteo stazionaria rispetto alle ultime ore. L’aumento di nuvolosità riguarderà ancora una volta l’area tirrenica, anche se ci saranno piccoli annuvolamenti anche in Puglia. Nel complesso la giornata resterà asciutta, con il sole che resterà protagonista per parecchie ore nella giornata. In attesa di cattive notizie nella giornata di venerdì, si potrà godere ancora di 24 ore di clima primaverile. Temperature massime registrate a Palermo con 16°, valori lievemente inferiori altrove.

Nei prossimi bollettini gli aggiornamenti sul fine settimana e sulla prossima che porteranno notizie non proprio rassicuranti con il ritorno della neve e del freddo intenso.