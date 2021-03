Elettra Lamborghini, sapete chi è la sua hair stylist ‘personale’? Una dama di Ued

Elettra Lamborghini nel giorno più bello della sua vita ha scelto come hair stylist una dama molto amata di uomini e donne

Resta sempre una delle donne più chiacchierate ed apprezzate in televisione. Elettra Lamborghini continua a prendere consensi, sopratutto sui social. La prossima settimana la vedremo accanto ad Iva Zanicchi nei panni di opinionista a L‘isola dei famosi. Pochi mesi fa, la ricca ereditiera ha detto si al suo fidanzato Afrojack e entrambi hanno coronato il proprio sogno d’amore. Elettra è diventata sua moglie e tutto il mondo ha parlato delle loro nozze.

Elettra Lamborghini pettinata da una dama di Ued

Un matrimonio da sogno quello desiderato da Elettra Lamborghini e che si è realizzato in una storica villa sul lago di Como.Tutto particolarmente perfetto: dai fiori ai fuochi d’artificio. Ad organizzare l’evento il noto wedding planer Enzo Miccio.

Pochi sanno invece che per il trucco e parrucco ci ha pensato una nota dama di Uomini e donne. Stiamo parlando di Nicole Vinci che da poco ha lasciato il parterre insieme al cavaliere Carlo.

A raccontarlo proprio lei stessa in un’intervista esclusiva a Fralof. La donna ha curato i capelli della Lamborghini nel giorno piú importante della sua vita ma anche in un’altra occasione molto importante.

Nicole Vinti l’hair stylist preferita di Elettra

Nicole Vinti ha anche raccontato di aver fatto da hair-stylist alla cantante anche in occasione della sua recente ospitata a Domenica In. Stiamo parlando di domenica 28 febbraio, dove l’artista, nonostante il forte dolore al collo è riuscita comunque a presentarsi da Mara Venier.L’ex dama di Uomini e donne ha ammesso che Elettra è una ragazza molto particolare ed esigente.

Nonostante avesse fatto le prove tre giorni prima del suo matrimonio, la Lamborghini ha deciso di cambiare look alla fine e si è presentata alle nozze con i capelli cortissimi. Nello stesso tempo, però, non sono mancati apprezzamenti e tante lusinghe, sopratutto per quanto riguarda la sua simpatia. Elettra è giovane, bella e sempre sorridente, motivo per cui tutti la amano. Infine, tornando a Nicole, possiamo confermare che la donna ha deciso di abbandonare il parterre di Maria De Filippi in compagnia di Carlo, decidendo di approfondire la conoscenza lontani dalle telecamere.