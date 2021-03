Sonia Lorenzini pronta per la finale del GF Vip: l’outfit è da perdere il fiato

Sonia Lorenzini sempre in primo piano su Instagram: un suo selfie ha catturato l’attenzione dei suoi follower sempre più pazzi di lei

La modella ed influencer ha da poco concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Arrivata ad un passo dalla finale, ha lasciato spazio a concorrenti molto agguerriti che proprio stasera si daranno battaglia per il verdetto definitivo. Quella finale che lei non è riuscita a conquistare nonostante nella casa sia riuscita a mostrare parte delle sue qualità e parte del suo carattere. Insomma, parliamo di un profilo molto interessante, che non è riuscito ad imporsi per una serie di circostanze che l’hanno portata a dover rinunciare a primeggiare nel programma di Alfonso Signorini. Intanto sui social l’ex gieffina resta un personaggio seguitissimo nonostante le sue cinque settimane all’interno della casa, la passione dei follower nei suoi confronti non è mai calata. Un amore che è rimasto forte e che si manifesta puntualmente ad ogni sua pubblicazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Sonia Lorenzini ha catturato l’attenzione generale dei follower su Instagram con una foto che non è rimasta inosservata. Un lungo post con un vestito nere in pelle a rappresentare l’outfit per la finale di stasera del GF Vip. Uno scatto che come detto ha catturato le attenzioni generali di tutti. Anche per la curiosità che ha lanciato nella didascalia: “Questo sarebbe stato l’outfit perfetto per portare a compimento la missione di stasera … nello specifico avrei optato per vestirmi da catwoman, ma sono entrata piumata e piumata finirò. Sappiate che il mio impegno comunque dipenderà da quanti di voi me lo chiederanno esplicitamente ! VIA ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ Pronti per la finale ???? Chi volete che vinca?”. A questo punto non resta che aspettare l’esito del suo “sondaggio” su Instagram, con la scelta dei follower. Intanto abbiamo postato la foto sotto, lasciando a voi ogni commento. A proposito, quale dei finalisti resta il vostro preferito che vorreste vincesse stasera?