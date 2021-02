Jessica Franceschetti, il bikini su Instagram è da paura: “Ci fai sognare”

Jessica Franceschetti ha scatenato i follower con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Scatto che ha fatto il giro del web

La web influencer vicentina ha pubblicato una foto che ha lasciato i follower senza parole. Anche questa volta sono state le sue curve in primo piano che le hanno permesso di fare il classico giro del web, con un bikini strettissimo che ha contenuto a stento il décolleté abbondante che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Non è una novità infatti che le foto ed i video della bellezza veneta riescano a catturare le attenzioni generali dei follower. Che puntualmente si riversano sotto gli scatti bollenti facendosi notare con un numero considerevole di like e di commenti. Cosa che è accaduta puntualmente anche con il post che ha pubblicato poco fa. E che ha messo in risalto la sua freschezza fisica, ma anche una forte ironia che tanto piace ai suoi fan. Che crescono sempre di più anche dopo il raggiungimento di quota un milione di seguaci di qualche mese fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è diventata una protagonista assoluta del web grazie ad una serie di post che nel corso degli anni hanno messo in evidenza la sua esplosività fisica. E che hanno regalato tante emozioni ai suoi fan che ormai la seguono con estrema passione. A favore della tifosa del Vicenza calcio anche il suo carattere aperto ed ironico. Parliamo di una ragazza che sa mettersi in gioco e soprattutto che mantiene nel possibile un rapporto diretto con i suoi follower. Rispondendo spesso alle domande ed alle provocazioni che le arrivano dopo ogni pubblicazione. Lei che si fa chiamare in tono scherzoso “tetta-influencer” resta spesso al gioco insieme ai follower. Mostrando una forte apertura ed una continua voglia di confrontarsi con tutti. Nell’ultimo post che abbiamo pubblicato sotto ha raccolto una serie infinita di consensi tradotti in like e commenti di esaltazione della sua figura e personalità.