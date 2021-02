Emma Watson si ritira dalle scene. La notizia crea il panico: “Impossibile”

L’attrice inglese Emma Watson a soli 30anni ha deciso di mettere la parola fine alla sua carriera nel cinema. Ecco cosa ha convinto Emma a ritirarsi dalle scene.

Emma Watson ha detto addio al mondo del cinema! La notizia circolata in queste ore sul web ha mandato in panico tutti i fan dell’attrice famosa per aver interpretato Hermione Granger della saga di Harry Potter, tratta dai famosi romanzi della scrittrice inglese J.K. Rowling. A lanciare la notizia bomba è stato il magazine inglese DailyMail. Il portale web del famoso giornale è sicuro che Emma non sia più interessata alla recitazione. L’attrice oltra alla carriera nel cinema iniziata a soli 8 anni non ha mai abbandonato gli studi e nel 2014 si è laureata in letteratura inglese alla prestigiosissima Brown University. E ora avrebbe deciso di dare uno stop alla recitazione dedicandosi a nuovi progetti. Oltre al lavoro, secondo il DailyMail, la Watson sarebbe uscita dalle scene anche per passare più tempo Insieme al fidanzato Leo Robinton, imprenditore 30enne con il quale è legata dal 2019. Secondo alcune fonti inoltre Emma Watson sarebbe pronta a diventare madre. La coppia dopo 3 anni di relazione starebbe pensando di formare una famiglia.

La scorsa estate i due sono stati avvistati a Ibiza dove hanno vissuto in segreto per diverse settimane. Qui la star sarebbe riuscita a vivere una quotidianità con il fidanzato. Un periodo felice che l’avrebbe convinta ad uscire dalle scene internazionali per condurre una vita più riservata. Ora la coppia si troverebbe a Los Angeles, e il manager di Emma ha confermato che l’attrice starebbe vivendo un momento “dormiente” non assumendo nessun nuovo incarico lavorativo. Una notizia che ha rattristato tutti i fan di Harry Potter. Come riporta anche il sito Indipendent, nelle ultime ore sono stati migliaia i followes dell’attrice che hanno voluto condividere messaggi per farle cambiare idea.

Anche da parte del pubblico italiano sono arrivati vari messaggi sul social. C’è chi non riesce proprio ad accettare che la Watson possa davvero aver deciso di mettere un punto alla sua carriera. Non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale della bella attrice inglese.