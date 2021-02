Elisabetta Gregoraci, l’outfit al GF Vip che senza parole: “Sei pazzesca”

Elisabetta Gregoraci ha mostrato un outfit che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti: la showgirl in grandissima forma

La showgirl ha postato una serie di foto nelle ultime ore sulla sua pagina Instagram. In alcune di queste è apparsa in grandissima forma, con la passione dei follower che è stata forte nei suoi confronti. Il motivo? L’outfit che ha mostrato al Grande Fratello Vip l’ha vista al massimo della forma fisica. E ha fatto impazzire i follower che si sono detti ancora una volta pazzi di lei e della sua sensualità che mostra ad ogni apparizione pubblica. La showgirl calabrese sembra che si sia avvicinata nuovamente a Flavio Briatore. Voci delle ultime ore dal mondo del gossip parlano infatti della volontà di entrambi di stare vicini al figlio Nathan Falco. Il figlio dell’imprenditore e dell’ex gieffina cresce tra l’amore dei due genitori che per il suo bene farebbero di tutto. La bellezza calabrese ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip in anticipo per stare accanto al figlio nelle festività natalizie. Il padre trascorre tantissime ore insieme a lui, postando anche tante foto su Instagram.

Insomma, pare proprio che il quadretto familiare si possa ricomporre. Così come lo era qualche tempo fa. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme? E’ presto per poterlo affermare. Ma ad oggi non è arrivata nessuna smentita da parte dei diretti interessati a queste voci, con la possibilità che davvero i due abbiano deciso di riprovare a stare insieme. Nelle ultime ore sta impazzando questo gossip. Intanto la showgirl non smette di farsi apprezzare su Instagram, oltre che nelle apparizioni televisive. Nel suo ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale ha mostrato il suo outfit di ieri sera al GF Vip. Il vestito aderente ha lasciato intravedere la sua perfezione fisica oltre che la sua bellezza straripante. Curve in primo piano e follower che si sono detti pazzi di lei. Tantissimi infatti i commenti per la showgirl che è stata definita “Pazzesca” e “Stratosferica” dalla maggioranza dei suoi follower.