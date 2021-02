Meteo domani martedì 23 febbraio: super anticiclone e clima mite in arrivo. I dettagli

Meteo domani martedì 23 febbraio: la presenza dell’anticiclone rimane pressante sull’Italia, con clima mite e giornate soleggiate sull’Italia

Il super anticiclone persiste sull’Italia, con una nuova ondata di stabilità e bel tempo. Nella giornata di domani infatti il bollettino meteo risulterà ancora in forte miglioramento rispetto agli ultimi giorni della settimana scorsa. Con ampie schiarite e clima mite da Nord a Sud. L’incontro tra l’aria tiepida della giornata e quella più fredda della sera porterà alla formazione delle nebbie mattutine che rimarranno come uniche insidie in alcune aree a partire dalla Val Padana estendendosi anche al Nordest. Nuvole sparse sulle aree costiere, per il resto sole e bel tempo, ma anche mati poco mossi e venti assenti o al massimo deboli. Di seguito il dettaglio dell’ultimo martedì del mese di febbraio.

Al Nord le uniche insidie riguarderanno la Val Padana ed alcune regioni del Nordest con le nebbie mattutine, favorite dall’incontro di aria tiepida e fredda che si concentrerà nelle ore notturne. Piccoli addensamenti sulla Liguria e sui rilievi alpini, ma nel complesso la giornata rimarrà asciutta e senza particolari insidie. Venti molto deboli o assenti, mari poco mossi o calmi in tutte le aree. Temperature in aumento e valori massimi compresi tra i 16° di Milano ed i 9° registrati a Venezia.

Al Centro giornata nel complesso asciutta anche se la mattinata farà registrare cieli coperti ed addensamenti soprattutto nelle aree interne. Il bollettino meteo resterà positivo anche nel pomeriggio, con ampie schiarite sulle aree costiere, in particolar modo su quella tirrena. Sul resto delle regioni nessuna criticità da segnalare, con sole e bel tempo protagonisti. Temperature in forte aumento, venti deboli e mari poco mossi. Valori massimi che varieranno dai 18° di Firenze ed i 16° di Roma. Nella notte calo delle temperature con i valori che in ogni caso rimarranno di poco superiori a quelli della media stagionale.

Al Sud situazione meteo di assoluta tranquillità. Con soleggiate su tutte le regioni ad eccezione di qualche possibile addensamento sulla Puglia e parte della Basilicata. Per il resto sole e clima mite, con la presenza dell’anticiclone che si avvertirà nelle ore della giornata con picchi fino a 18° registrati a Napoli. Termometro che farà registrare 12° a Potenza, valori superiori in tutte le altre città.