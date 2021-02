Jessica Franceschetti slaccia il bikini, Instagram va in tilt “anche senza zoom”

Jessica Franceschetti ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che fanno impazzire i follower

La web influencer vicentina è riuscita ancora una volta a far parlare di se con una foto che ha fatto rapidamente il giro del web. Il motivo è facile da ricercare. Lei che scherzosamente si fa chiamare “tetta-influencer” resta tra i personaggi più cliccati sul web non solo per le sue qualità fisiche, ma anche per la sua forte ironia che la porta spesso ad interagire con i suoi follower. Che mostrano un grande interesse per lei che è diventata ormai un personaggio molto seguito su Instagram con fan che impazziscono per lei da ogni zona d’Italia. Lei che è arrivata su Instagram quasi per gioco, adesso conta oltre un milione di fan, che impazziscono di fronte ai suoi scatti che mettono in mostra le sue curve esplosive. Volto celebre nei programmi sportivi calcistici delle reti locali vicentine, adesso è una vera protagonista di Instagram, con i suoi post che raggiungono numeri esaltanti.

Jessica Franceschetti è seguita da oltre un milione di follower che apprezzano le sue qualità fisiche ma anche quelle caratteriali. Come detto la web influencer è una ragazza molto semplice che nonostante il suo successo in rete non si è mai montata la testa. Le piace farsi apprezzare e provocare, ma allo stesso tempo la sua forza rimane quella del rapporto diretto con i follower che possono trovare anche una sua risposta ai commenti. Come per tutti i personaggi pubblici ce ne sono anche di volgari ed offensivi, ma la stragrande maggioranza dei follower esalta semplicemente le sue qualità fisiche. Che rimangono non indifferenti. Nell’ultimo post che ha pubblicato, in un bikini mozzafiato, ha voluto rispondere con ironia ad un follower che posta, non solo sotto la sua foto ma anche sotto altre bellezze del web, sempre lo stesso commento. Così anche lei ha voluto in un certo senso rispondere con ironia: “Viva l’estate in tutte le foto su Instagram”. Con il gesto di slacciare il bikini che ha infiammato il web. Follower scatenati nei commenti alla foto che abbiamo pubblicato sotto.