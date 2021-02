Elisa Isoardi, felice per l’arrivo da una persona speciale: “Finalmente da te”

Elisa Isoardi felice per l’arrivo da una persona speciale della sua vita che le ha regalato delle emozioni forti. Scopriamo di chi si tratta

La celebre conduttrice piemontese ha postato una serie di foto su Instagram dove non ha trattenuto tutta la sua felicità per aver raggiunto una persona importante della sua vita. In queste settimane l’ex compagna di Matteo Salvini non ha trascorso giorni semplici per tanti motivi. Prima le questioni lavorative ma anche quelle sentimentali non hanno portato novità importanti per lei. E dire che il 2020, nonostante la pandemia provocata dal Coronavirus, era stato abbastanza confortante per lei che non si abbatte facilmente davanti alle difficoltà. La partecipazione a Ballando con le Stelle le aveva dato una grande carica, anche se poi l’epilogo non è stato esaltante. In coppia con il maestro Raimondo Todaro aveva stretto i denti anche dopo qualche malanno fisico. E tra lei ed il compagno le cose sembravano potessero andare nel migliore dei modi. Invece così non è stato, nessuna coppia formata dopo la fine della trasmissione di Milly Carlucci.

Per Elisa Isoardi la doppia doccia fredda: il quarto posto finale a Ballando con le Stelle e la fine del rapporto con Raimondo Todaro. Insomma, nessuna gioia per lei. Anche perché ad oggi è ufficialmente senza un contratto in Rai. Tante le voci sul suo conto, con un possibile passaggio a Mediaset che non è stato confermato da nessuna fonte ufficiale. In queste settimane l’ex conduttrice de La prova del cuoco è stata molto attiva sui social. Ha mostrato la sua intraprendenza ai follower, oltre alla sua bellezza che non passa mai inosservata. La conduttrice piemontese ha dato prova di avere un carattere forte, non piegandosi alle avversità. Con la pubblicazione di foto e video che l’hanno tenuta attiva ed in contatto con i follower. In queste ore ha mostrato tutta la sua felicità per aver raggiunto una persona importante della sua vita. Parliamo della madre Irma. Prima il viaggio in treno, poi l’abbraccio con la persona forse più importante della sua vita. Poi alle prese con la cucina di un prodotto tipico piemontese. La polenta. Insomma, qualche giorno di relax ed affetti familiari per lei che rimane uno dei personaggi più amati della televisione e del web.