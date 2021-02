Cristina D’avena scopre le sue curve ed i follower si scatenano: “Che balcone”

Cristina D’Avena ha postato una foto su Instagram che ha scatenato i suoi follower: la scollatura abbondante non è passata inosservata

La cantante e conduttrice è un personaggio amatissimo sui social. Intere generazioni hanno sognato grazie alle sue sigle dei cartoni animati. Ma oggi continua a far sognare i follower grazie alla sua bellezza e sensualità. Una scoperta all’inizio qualche anno fa con la comparsa su Instagram. Una realtà oggi per migliaia di fan che impazziscono per lei. A 56 anni l’artista bolognese ha riscoperto un fascino straordinario, con un seguito importante che le sta dando grandi soddisfazioni. I sui post infatti ricevono tutto l’effetto dei follower, a volte anche probabilmente eccessivo, che non può che farle piacere. In recenti interviste ha dichiarato il suo stupore quando ha scoperto che per tanti suoi fan è diventata un icona sexy. E questo ‘titolo’ adesso non le da fastidio. “Per tutti è bello essere al centro dell’attenzione, e sapere di piacere alle persone è gratificante” il suo commento. Per rendersi conto del forte successo che sta riscuotendo sui social basta dare uno sguardo alla sua pagina Instagram.

Infatti Cristina D’Avena in pochi mesi ha visto crescere in modo esponenziale i suoi contatti. Che ad oggi sono quasi 450mila. Un numero che di questo passo la porterà al raggiungimento del traguardo di un milione di follower. Cifra che certificherà ancora di più la sua forte popolarità che nel corso degli anni in verità non è mai mancata. Come detto oggi la bellezza bolognese è vista come una icona sexy, non solo dalle vecchie generazioni che sono cresciute con le sue canzoni, ma anche dalle nuove. Tanti giovani mostrano interesse nei suoi confronti, per un fisico asciutto e delle curve che non passano inosservate. Nell’ultimo post che ha condiviso ha chiamato a raccolta tutti i follower, invitandoli a seguirla nel suo programma radiofonico su RTL 102.5. Ma la scollatura evidente che è emersa dalla foto ha catturato l’interesse generale, con tanti commenti dei follower che ancora una volta hanno esaltato la sua sensualità (foto sotto).