Asia Argento senza veli mostra le curve ai follower: “Le altre fuori concorso”

Asia Argento ha catturato l’attenzione dei suoi follower con una foto che ha messo in risalto le sue curve e la sua forte sensualità

Asia Argento protagonista del web. La 45enne romana non smette di lanciare provocazioni su Instagram e nelle ultime settimane è stata al centro dell’attenzione mediatica per una serie di post che non sono passati inosservati. Su tutti quelli pubblicati insieme all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Che proprio non sta vivendo dei momenti felici a causa dei suoi problemi giudiziari. I due hanno postato delle foto sui social che hanno fatto il giro del web, scatenando anche il mondo del gossip che ha visto un riavvicinamento dopo tanti anni. “Lei dorme almeno una volta a settimana a casa mia” aveva dichiarato Corona parlando della figlia del celebre regista Dario. Poi la conferma degli incontri tra i due è arrivata proprio dalle foto che hanno pubblicato e che hanno mostrato una certa intimità.

Abbracci affettuosi e sguardi pieni di complicità ma anche baci hanno fatto pensare ad una possibile relazione, anche se ad oggi nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. Che continuano a far parlare delle loro vite anche se per motivi differenti. Entrambi hanno alle spalle delle storie complicate e che quasi si intrecciano. Relazioni finite male e con epiloghi non proprio esaltanti che si sono portati avanti anche per aule di Tribunali. Adesso Asia Argento vuole però mettersi tutti i problemi alle spalle. E cominciare una nuova vita. Tante le vicissitudini nel suo passato, qualcuna anche da cancellare. Parliamo delle violenze sessuali e delle denunce, ma anche di un infanzia non felicissima che ha raccontato in recenti interviste. Nelle ultime foto che ha condiviso su Instagram è apparsa in grande forma fisica, anche con scatti senza veli che hanno infiammato il web. Cosa che è accaduta anche con l’ultimo post che ha condiviso (e che pubblichiamo sotto) e che l’ha vista completamente nuda a coprire con le mani le sue curve. Foto che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione.