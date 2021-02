Anna Falchi fa festa con la sua Lazio: senza veli, si copre con una sciarpa

Anna Falchi ha festeggiato la vittoria della sua Lazio con una foto senza veli: completamente nuda si è coperta solo con una sciarpa

La conduttrice è una tifosa speciale della Lazio. Una passione che non nasconde ormai da anni, e che in occasione dello scudetto della formazione capitolina del 2000 la portò a fare un regalo speciale ai tifosi biancocelesti. In uno stadio Olimpico gremito per i festeggiamenti, regalò uno spogliarello che è passato alla storia. Da allora la sua squadra non festeggia un traguardo così ambizioso, ma la sua passione per il calcio è rimasta inalterata. Da qualche tempo porta avanti una sua ‘tradizione’ scaramantica. Che continua a portare bene ai suoi colori. Ad ogni successo in campionato o coppa la bellezza di origini finlandesi si presta ad uno ‘spogliarello’ particolare su Instagram. Ovviamente non si tratta di nudo integrale, ma di immagini che mettono in risalto le sue qualità fisiche. Che non passano mai inosservate. Infatti a 48 anni rimane una delle donne più affascinanti del panorama televisivo e cinematografico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Anna Falchi anche oggi ha voluto festeggiare la vittoria della sua Lazio in campionato contro la Sampdoria. Il suo rito a fine partita è molto semplice. Completamente svestita si copre solo con un vessillo della squadra romana. Che sia una sciarpa o una bandiera poco importa. La cosa importante per lei è portare ancora avanti questa tradizione, alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti della squadra in Champions League con il Bayern Monaco. Una sfida contro i campioni d’Europa attesissima e difficile. Nella vittoria di oggi la conduttrice si è presentata coperta da una sciarpa al collo a coprire le sue curve. Significativo il commento al post: “Un bel sorriso ci vuole dopo la vittoria della Lazio! In compagnia della mia immancabile sciarpetta!!! Teniamo duro e non molliamo mai!”. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti.