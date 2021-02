Eva Henger da urlo: tuta super aderente, si vede tutto – VIDEO

Eva Henger lascia tutti a bocca aperta con un video da urlo su Instagram: la star ungherese è una bomba d’eros.

Sa sempre come sorprendere Eva Henger, e anche questa volta si è superata. Poche ore fa, l’ex porno diva si è lasciata andare ad un video spettacolare che ha lasciato i fan senza parole. Possiamo dire che a 49 anni Eva ha un fisico da far invidia anche a una ventenne e con questo outfit sbarazzino lo ha dimostrato a pieno. Ogni giorno, condivide con i suoi seguaci immagini e video che tolgono il fiato. Sensuale, seducente e sopratutto sexy l’ex attrice a luci rosse riesce sempre a fare il pieno di like. Andiamo a vedere cosa è successo questa volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva Henger perfetta in una tutina aderente

Eva Henger ha infuocato ancora una volta il web mettendo in mostra le sue perfette forme. Sul suo profilo Instagram ieri sera ha postato un video sensualissimo, nonostante fosse in tuta ginnica.

Un corpo praticamente scolpito dal tanto allenamento a cui ormai si dedica da più di un anno. Proprio di recente, l’attrice ungherese ha ammesso che ha seguito una corretta alimentazione e ha perso più di 10 kili.

Nel video in questione, la vediamo con addosso una tuta molto aderente d’orata mentre si riprende dall’alto verso il basso. Ovviamente, la visuale fa sognare i fan, sopratutto il pubblico maschile.

L’attrice fa il pieno di like anche in tuta sportiva