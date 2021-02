Elisabetta Canalis, l’intimo è “contagioso” per i follower: “La variante sarda”

Elisabetta Canalis stuzzica le fantasie dei follower di Instagram con una foto in intimo che non lascia troppo spazio all’immaginazione

Uno scatto in intimo della bellezza di origini sarde ha scatenato i suoi follower su Instagram. L’ex valletta di Striscia la Notizia da qualche anno vive negli Usa insieme al marito Brian Perri ed alla figlia Skyler Eva. Ma la passione dei fan nei suoi confronti non è mai scomparsa nel corso del tempo, nonostante non ci siano più le apparizioni televisive come un tempo. Il ricordo dei suoi ammiratori però resta forte, tanto che ad oggi resta uno dei personaggi pubblici più seguiti sui social. Su Instagram aggiorna tutti sulla sua vita privata. E spesso lo fa anche con scatti e video che lasciano senza parole. Un fisico perfetto e delle curve straripanti, oltre alla sua bellezza assoluta, le armi che usa per infiammare e provocare i suoi tantissimi fan. Che come detto la seguono con estrema passione anche oggi.

Elisabetta Canalis ha aggiornato i suoi follower anche sull’andamento dell’emergenza Coronavirus nel suo paese di adozione. Negli Usa tantissime sono ad oggi le vittime ed i contagi. Con tanto ottimismo, ed anche per regalare un sorriso ai fan, anche nei mesi di lockdown ha cercato di intrattenere tutto con le sue storie di vita privata. E lo ha fatto anche con video che hanno mostrato i suoi allenamenti costanti che porta avanti per mantenersi in forma e rigenerata. Insomma, da Instagram ha spesso fatto perdere la testa a migliaia di follower. Cosa che le è capitata anche nell’ultimo post pubblicato in ordine di tempo. Con l’intimo che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione ai fan. Che si sono scatenati nei suoi confronti anche con commenti ironici, ma sempre ad esaltare la sua figura. Rimanendo in tema emergenza sanitaria, un follower alla visione dello scatto ha commentato: “Sei contagiosa, sei la variante sarda”. Commento al post – pubblicato sotto – che ha scatenato anche il sorriso agli altri suoi fan.