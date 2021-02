Carolina Stramare in intimo è una “bellezza stratosferica”. Fan pazzi di lei

Carolina Stramare ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto impazzire i follower: in lingerie curve bollenti in primo piano

L’ex Miss Italia è stata irresistibile in una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram. In intimo la bellezza di Vigevano è apparsa in tutta la sua forma fisica che ha lasciato i follower senza parole. Le trasparenze in lingerie hanno messo in evidenza dei dettagli bollenti che non sono sfuggiti all’occhio degli attenti fan che non si perdono nemmeno uno scatto della bella 22enne. Esperta in grafica e design, si è fatta notare per le sue doti fisiche sin da giovanissima, arrivando all’apice dei concorsi di bellezza nel 2019 con la partecipazione a Miss Italia vincendo poi la corona di più bella d’Italia. Adesso resta un personaggio pubblico molto seguito ed amato, soprattutto sul web dove riesce a scatenare la passione dei follower con i suoi scatti, spesso per eventi pubblicitari, che come detto non passano mai inosservati.

Carolina Stramare è stata irresistibile nei suoi scatti bollenti su Instagram. Nell’ultimo ha mostrato il suo fisico perfetto, con il gioco delle trasparenze che hanno reso l’atmosfera rovente per i follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento allo scatto che la bellezza di Vigevano ha condiviso con i fan. Fascino irresistibile, occhi verdi e curve scolpite: sono queste le armi che usa per conquistare i suoi fan che su Instagram crescono sempre di più. Infatti sulla sua pagina ufficiale conta ben 197 mila follower che stravedono per lei e per la sua bellezza definita stratosferica da parte dei suoi fan. Nell’ultimo scatto è stata definita irresistibile, con i commenti che hanno certificato la sua forte popolarità in aumento.