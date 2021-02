Riahanna fa impazzire i suoi follower con una provocante fotografia che la ritrae in topless. Dietro la sua nudità però c’è un motivo ben preciso. Ecco quale!

Riahanna continua a sorprendere i suoi followers con provocanti post sexy. La bella cantante ha deciso di mostrarsi in topless coperta solo da dei cortissimi shorts lilla e tantissimi gioielli che le incorniciano il decolletè. Nonostante provi a coprirsi con una mano, non lascia molto spazio all’immaginazione regalando un post infuocato. La fotografia di Rihanna ha totalizatto un numero record di like: in pochissimi minuti ne ha collezionati più di 8 milioni. Nella didascalia la bella 32enne ha scritto: “Quando Popcaan mi dice: Ragazza, non voglio che indossi nessuna lingerie per me stasera”, chiamando in causa il dj e amico Popcaan e citando le parole di una sua famosa canzone intitolata ‘Naked‘. Rihanna però, nonostante non sia nuova alle nudità social, ha pubblicato l’immagine per un motivo ben preciso. La fotografia è una strategia di marketing per promuovere i boxer di seta lilla che indossa, un modello della nuova collezione della sua linea di lingerie Savage x Fenty.

LEGGI ANCHE > GFVIP: LA DIFFIDA ARRIVA DA PARTE DEL FIDANZATO-SIGNORINI SPIAZZA TUTTI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri)

Nonstante, probabilmente non saranno stati in molti a notare il suo ridotto abbigliamento, è stata un’ottima trovata per pubblicizzare la creazione. Rihanna ha da poco deciso di non portare avanti il suo brand di moda, preferendo concentrarsi solo sulla linea di intimo e sulla linea cosmetica. Da qualche tempo l’attività di imprenditrice ha preso spazio sulla musica e sta riscontrando un grandissimo successo, nonostante diversi rumors annuncino il suo imminente ritorno sul palco. Nella foto pubblicitaria pubblicata su Instagram si mostra bellissima e sicura di sè, con un corpo dalle forme morbide e sensuali. Un messaggio di body positivity che porta avanti da diversi anni e nel quale crede fortemente.

LEGGI ANCHE > ROSALINDA E ANDREA SI SONO BACIATI, SCOPPIA LA PASSIONE AL GFVIP: E’ NATA UNA NUOVA COPPIA?

Non sono mancati i milioni di commenti di amici famosi e semplici fan che hanno voluto complimentarsi con la cantante per il suo ineguagliabile sex appeal. E voi cosa ne pensate?