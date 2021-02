Meteo domani giovedì 18 febbraio: cambia tutto e arriva il sole, ma non ovunque

Meteo domani giovedì 18 febbraio: in arrivo l’alta pressione con alcune piacevoli novità su gran parte delle regioni. Tornano le soleggiate

Ci avviciniamo al terzo e penultimo fine settimana di questo mese di febbraio che si è presentato con una situazione meteo fino ad oggi a due e più facce. Prima i giorni di freddo, poi una tregua quasi primaverile di qualche giorno fino al grande freddo che ha portato nuovamente neve e ghiaccio con il ciclone siberiano. Adesso l’arrivo di un nuovo anticiclone potrebbe riportare ad un cambio di situazione perentorio. Con tante novità attese che portano ad un anticipo di primavera. Ma diamo uno sguardo nello specifico al tempo previsto per domani, con aggiornamenti dalle regioni. Rinviando ai prossimi bollettini per avere un quadro maggiormente dettagliato sul fine settimana.

Al Nord bollettino meteo che si caratterizza per una diffusa instabilità, con piogge possibili su Liguria e zona occidentale. Nel corso della giornata le perturbazioni potrebbero espandersi anche nell’area orientale, con possibili rovesci su Friuli e Trentino. Nel complesso le temperature continueranno a subire lievi aumenti, mentre le insidie nebbia nelle ore mattutine resteranno nella Val Padana ed aree circostanti. Termometro che farà registrare i valori massimi a Genova con 12°.

Sul Centro Italia nuvole sull’area tirrenica, e quindi in Toscana e Lazio dove saranno possibili rovesci non a carattere temporalesco. Sulle altre regioni schiarite intervallate a possibili annuvolamenti, ma nel complesso situazione meteo priva di grosse criticità. Bel tempo in Sardegna. Possibili banchi di nebbia mattutine nelle aree delle valli appenniniche. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Valori massimi registrati a Roma con 13°.

Al Sud le notizie meteo migliori, con l’aumento delle temperature che sembra ormai costante tanto da far parlare quasi di anticipo di primavera. Cosa che avverrà di sicuro nei prossimi giorni, ed in modo graduale dalle prossime ore. La giornata di domani non prevedrà grosse criticità, con tempo stabile e schiarite su tutte le regioni. Nessuna precipitazione in atto, valori massimi registrati a Palermo con 15°. Nessun problema con i collegamenti con le isole minori della Campania e della Sicilia.

Nei prossimi bollettini ulteriori aggiornamenti sulla situazione prevista per il prossimo fine settimana.