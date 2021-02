Jessica Franceschetti, la web influencer tutta curve manda in tilt Instagram

Jessica Franceschetti ha scatenato i follower di Instagram con uno nuovo post che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione

La sensualissima web influencer veneta ha pubblicato una foto che ha collezionato un numero impressionante di like e commenti. Le sue continue provocazioni sembrano non trovare mai una fine, tanto che la diretta interessata pare averci preso gusto. Da tempo ormai la sua popolarità cresce a dismisura. Dopo aver festeggiato il milione di follower, adesso la “tetta influencer” (così ama definirsi) punta dritto a raddoppiare il suo seguito. E da quanto si nota dai post che pubblica possiamo dire che nessun traguardo per lei potrebbe essere precluso. Infatti sui social la vicentina con la passione per il calcio resta un personaggio seguitissimo e cliccato. Tanto che riesce davvero a collezionare dei numeri che potrebbero far impallidire anche influencer che si definiscono professionisti del settore. Lei che invece ha cominciato questa sua avventura quasi per gioco, con si prende mai sul serio. Andando ogni volta avanti con le pose bollenti. Non ponendosi limiti ed alzando sempre di più l’asticella della provocazione.

Jessica Franceschetti ha voluto regalare nelle ultime ore una serie di scatti che hanno fatto svanire il freddo ai suoi follower. In bikini e con delle pose sexy ha lasciato tutti senza parole. Curve in primo piano e sensualità assoluta. Così la vicentina ama farsi apprezzare dal suo pubblico che la segue con grande passione. La sua carriera è iniziata nelle televisioni locali vicentine, come opinionista nelle trasmissioni calcistiche a discutere del suo Vicenza. La sua squadra del cuore sta risalendo la china dopo aver frequentato per tanti anni le serie minori. E adesso sogna il ritorno in serie A per la gioia della sua tifosa speciale. Che potrebbe anche fare un regalo speciale a tutti in caso di approdo nella massima serie. E’ quello che si augurano i suoi follower che impazziscono di fronte alla sua esplosività fisica. E voi cosa ne pensate della bellezza vicentina che sempre più spesso manda Instagram in tilt con i suoi scatti bollenti?